假奶風波！ 網紅手搖「十盛」倒閉潮 剩桃園1店

網紅手搖「十盛」台北士林店如今正在拆除裝潢，沒有營業。（圖／TVBS）

台灣手搖飲競爭激烈，如今許多新品牌冒出頭，除了有精品茶推最貴1杯450元烏龍，還有文青風手搖和水果茶在網路爆紅，不過另一頭，網紅紀卜心和見習網美小吳創辦的手搖飲「十盛」，因為「假奶風波」生意一落千丈，更爆出倒店潮，如今除了官方社群消失，就連台北士林店也拉下鐵門，算下來全台只剩桃園中正店在營業。

記者劉育瑄：「來到捷運士林站1號出口，這裡可說是手搖一級戰區，不過網紅手搖「十盛」台北士林店如今卻已經拉下鐵門沒有營業，人去樓空。」由網紅紀卜心和見習網美小吳經營，2024年4月開了全台首間店，全盛時期全台門市超過20家，主打以日本北海道十勝乳源為基底的熟成奶茶。不過2024年7月遭爆乳源標示不清，後續「十盛」聲明熟成生乳含奶精成份，「假奶風波」掀起抵制潮，如今全台只剩桃園中正店營業，而截稿前業者沒回應。民眾：「因為看他人平常沒有很多，猜測之後應該就會關掉這樣。」民眾：「沒有看起來特別吸引我的東西。」

其實手搖飲競爭激烈，根據經濟部統計指出，人以平均每月新開約40家的速度快速展店，有近七成手搖飲店集中在六都。行銷專家胡恒士：「你沒有自己獨特的產品特色，或者是你開發的產品，它沒有辦法持續創新的話，也很有可能在消費者一段新鮮期過了之後，就不再上門消費。」

新手搖「巃蕪」主推手沖台灣精品茶，其中高山野放烏龍1杯售450元。（圖／TVBS）

如今更有許多新品牌冒出頭，其中新手搖「巃蕪」主推手沖台灣茶，用熱水把茶葉沖泡開來，時不時搶拌、悶泡一會兒逼出精華，其中高山野放烏龍1杯售450元，還有特殊配料「蓮藕冰粉」，另外還能加上烤布蕾起司奶蓋、松露起司奶蓋。手搖業者洪嘉諭：「高山野放烏龍它是在拉拉山上成長，一年只有一兩百斤的產量，它會有花香還有木質調的香氣。」

手搖「青山」主打專業青茶製作，還有獨家配料菜燕和特殊蕎麥奶蓋。（圖片來源／青山FB）

另外文青風手搖「青山」主打專業青茶製作，還有獨家配料菜燕和特殊蕎麥奶蓋，還有手搖「季緣」也在網路爆紅，推出台灣精品茶，其中水果茶夯，茶凍也成為很多饕客愛加的配料。新舊手搖紛紛出招，就盼能求生存。

