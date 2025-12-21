「假奶風波」重創！十盛最後一間也倒了 官網門市全刪光

網紅手搖十盛飲料店快速倒閉。翻攝自GoogleMaps



百萬YouTuber「見習網美小吳」與網紅紀卜心合作創辦的手搖飲品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，去年（2024）因假奶風波重創形象，全台逾20家分店關到只剩桃園中正店，如今該門市也宣布營業至12月26日，十盛僅維持1年8個月，即全數退場。

十盛第一家店於去年4月12日在台北市通化街開幕，主打以日本北海道十勝乳源調製的「熟成奶茶」，加上兩位網紅創辦人帶動話題，十盛迅速展店，一度多達23家。

不過，2024年7月消基會點名十盛「乳源標示不清」，十盛坦承，牛乳部分由北海道十勝乳源加上台灣鮮奶調製，且含有奶精，並非純鮮奶茶，引起爭議，也掀起退粉及抵制潮。

見習網美小吳（右圖）以及紀卜心（左圖）合開的十盛將全數收攤。翻攝自IG

儘管見習網美小吳道歉及祭出促銷滅火，但加盟主陸續退出，本月初只剩桃園中正店仍在營運。昨有網友在threads發文，指出這間分店營業至12月26日，追查官網的門市資訊，果真是一片空白。

網友直言，「遇到爛網紅公關，這些加盟主真的很可憐」、「從聲名遠播，到完全倒閉…一杯都沒喝過」、「比廖老大還廖錢」、「這種詐騙店消失最好」、「做生意要誠實不誇大」。

