「假奶風波」重創！十盛22間分店狂關 慘況曝

十盛熟成奶茶專賣店爆發原料爭議後，驚傳只剩下一間門市。（圖／十盛官網）





近日有網友發現，由網紅小吳跟藝人紀卜心創立的手搖飲店「十盛熟成奶茶專賣店」，狂關22間門市只剩下一家，連官方社群都刪除，官網陷入無人打理的空轉狀態。這家手搖飲原先主打使用北海道十盛鮮乳，去年爆發是否真的使用北海道鮮奶的爭議，事後官方竟強調從未對外宣傳「熟成奶茶」是鮮奶茶產品，同時承認「熟成生乳」裡含有奶精。

有網友在Threads指出，「十盛在全台灣只剩下一間分店，甚至官方臉書也都被刪除，不到兩年23間分店全軍覆沒，不知道有多少韭菜（加盟主）被割了」，引發網友熱烈討論。

這篇po文引來許多網友熱烈討論，有人開玩笑說「十盛變一盛」、「跟廖O大、X哥的倒店速度比，還是遜了」，也有疑似知情人士透露「官網都在空轉，推播過時訊息，公司行銷都早就離職半年以上了」。

也有人怒轟「這種割加盟主血汗錢的網紅在線上還有人支持，愚蠢的可笑」、「他們兩個一樣常常出遊啊，對他們來說只是副業虧小錢」、「網紅加盟金賺飽飽，倒了，他們不用經營，換牌再招商，這招一直都很有用」。留言區也有疑似加盟主的網友表示「他們沒有虧，因為我們加盟金沒有退還」、「解約的加盟主現在都當上班族了」，另外網友也在一條「不知道加盟主還好嗎」的留言下無奈回應「不好，死很慘」。

