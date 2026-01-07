假好心真逃逸！屏東女撿罐頭遭撞 駕駛騙載醫卻落跑

（記者許皓庭／屏東報導）屏東市廣東路與忠孝路口昨（6）日傍晚發生一起肇事逃逸車禍事件。林姓女騎士為撿拾掉落的狗罐頭徒步進入路口，遭一輛疑未注意前方路況的左轉轎車撞倒。肇事駕駛雖曾下車佯稱欲送醫，卻趁隙駕車逃逸。警方經調閱監視器已鎖定車主身分，目前正全力查緝，以釐清駕駛未注意及事後逃逸之刑責。

這起事故發生於當日下午 6 時許。林姓女騎士當時行經該路段，疑因機車後座物品未固定牢靠，導致狗罐頭意外遺落在路中央。林女隨即將車輛停妥於路側，徒步折返路口撿拾。根據流出的監視器畫面顯示，一輛黑色轎車在進行左轉時，疑因視線死角或未注意車前狀況，完全沒有減速便直接衝撞林女，導致其手腳受傷。

據現場目擊及初步了解，碰撞發生後，肇事駕駛曾短暫停車並下車察看林女傷勢，並向林女表示會負責搭載其前往醫院治療。然而，該名駕駛卻在傷者尚未反應過來時，趁亂返回車內並加速駛離現場，行為引發外界高度關注。屏東警分局獲報抵達後，立即擴大調閱周邊監視器錄影，並透過車牌辨識系統鎖定肇事車輛資訊。

屏東警分局強調，肇事後未依規定留在現場處理，且未報案或採取必要之救護措施而逃逸者，將面臨刑事與行政雙重處罰。目前警方已擴大調閱路口監視器與車牌辨識系統，成功鎖定涉案車主。除了肇事逃逸罪責，針對「未注意車前狀況」釀災的部分，也將由交通大隊進一步釐清肇事責任比例。

警方呼籲，用路人發生交通事故應第一時間撥打 110，切勿心存僥倖，以免觸法。此外，也提醒民眾若在繁忙路口發現掉落物，應先確保來車狀況再行撿拾，或請求警方協助交通管制，以防二次事故發生。目前全案正朝向肇事逃逸與過失傷害方向偵辦中。

