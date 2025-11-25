假如我是一朵雪花（外二首）／趙浩平

趙浩平

假如我是一朵雪花

便不再追問來處

只願在黃昏裏飄落

像一封情書

輕輕落在湖面

驚起一圈圈漣漪

我滑過老樹的枝頭

它們低語著去年的故事

風一吹，就散成雪粒般的回憶

我停在窗玻璃上

看孩子呵出的白氣

把世界模糊成一片霧

而我，成了他眼中一閃而過的星

我落在屋頂的積雪中

聽見屋簷下冰淩墜碎的聲音

像時間在悄悄數著年輪

一只貓蜷在柴垛邊打盹

它夢見了春天，夢裏有暖陽和魚腥味

假如我是一朵雪花

就不怕融化

也不怕遺忘

因為每一片都曾親吻過天空

又安靜地擁抱過人間的寂靜

像一首思念的詩

讓整個冬天，變得值得等待

◆冬夜異鄉人

雪落在城市的幕牆上

變成一場無人認領的雨

我站在公交月臺

看燈光在雪中暈開成一片橘黃

出租屋的窗還亮著

那點微光是唯一的座標

我數著腳步走完這條街

卻不敢回頭

怕看見自己眼裏的淚

比雪更冷

我在便利店門口徘徊

店員的一句“歡迎光臨”

抖落了我肩膀的幾片雪花

我走進去

買了一瓶熱水

握在手裏，暖在心裏

我背著行李箱

輪子碾過積雪，發出細碎的聲響

我不是沒家的人

只是還沒找到

那個願意為我留一盞燈的地方

雪還在落

緩慢，清揚，無聲

城市的燈光

把我的影子

印在異鄉的牆上

成為一道溫柔的傷痕

◆雪落得清揚

雪落得清揚

像天空寫給大地的長信

字跡是白的，語氣是柔的

一筆一畫，帶著風的問候

它落在老槐樹的枝頭

像一場遲來的夢

把冬的沉默，輕輕托起

又滑進石階縫裏

化作一滴冰涼的吻

喚醒沉睡的苔痕

巷口那盞昏黃的路燈

被雪染成暖橘色

雪地上映著細碎的影子

一個孩子踮腳伸手

想接住一片飄飛的白

卻只握住了一滴水的溫柔

遠處山巒低伏如眠

雪是它們蓋上的棉被

安靜，厚實

一只麻雀跳過屋簷

抖落幾粒銀粉

像是把寂靜，撒向人間

雪以最輕的方式

告訴世界

有些美，必須慢慢看

才能懂它的深意