假存款單租賓士「連父母都是演員」！悲情男遭騙婚 聽女方1句話氣笑了

26歲的受害人申明，原以為娶到富家女尹霞，不料背後全是精心設計的騙局。（圖／翻攝自微博）

大陸湖北省隨州一樁婚姻詐騙案近日開庭，26歲的受害人申明（以下皆為化名），原以為娶到富家女尹霞，不料背後全是精心設計的騙局。申明父母當時提供聘金人民幣14.8萬元（約新台幣65萬元）；女方則陪嫁46萬元（約新台幣202萬元）存款單、100克金條及賓士車，但這些財物全屬虛構，連婚紗照中扮演尹霞父母的都是演員。

綜合陸媒報導，申明與尹霞2022年透過短視頻平台相識，發展成戀愛關係；女方隨後以虛假懷孕、父親高官、家庭富裕等理由博取信任，多次向申明要求金錢，甚至安排演員冒充父母與男方家人見面。2024年5月，兩人於隨州舉行婚禮，尹霞卻在婚後帶著聘金返回青島，留下虛構財物與「家人」。申明驚覺受騙，報警處理。

廣告 廣告

經公安機關調查，尹霞早已於2015年與他人結婚，並育有一女，二人雖分居但未離婚，構成重婚罪。公安機關於2024年10月對尹霞涉嫌重婚罪立案偵查，2025年5月再以詐騙罪立案。11月17日，尹霞在隨州市曾都區法院一審開庭，她在法庭上表示不退贓，也無需申明諒解，態度囂張，讓被害人「氣笑了」。

申明向媒體表示，他當時與尹霞屬網戀關係，每隔一至兩個月才見一次面，對方從未透露真實年齡（實為1989年出生），並多次使用演員偽裝家人。他強調，除尹霞本人外，幫助其扮演父母、哥哥的演員也應受法律制裁。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

花5千買靠窗座位 上飛機見「這景象」傻眼了！乘客集體告2大航空

Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意

中壢清晨驚魂！64歲夫突爆走 鐵鎚、菜刀連環攻擊殺妻後穿血衣自首