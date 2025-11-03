假宮廟「結緣送千元」真買個資！龍山寺外上演詐騙戲碼 數10名街友排隊上當

20多名街友在龍山寺周邊排隊聚集，黃男以宮廟結緣為由，填寫個資給千元紅包。翻攝畫面

台北龍山寺外驚傳「假宮廟結緣、真蒐個資」事件！一名有詐欺前科的黃姓男子，打著「宮廟發紅包結緣」名義，號稱只要提供身分資料就能領取千元現金，吸引數十名遊民與弱勢民眾排隊登記。未料實際查證根本沒有這間宮廟，疑似是假藉善舉之名行蒐集個資之實。

黃男等5人自稱受宮廟所託，但實際根本沒有這間廟，警方將傳喚5人到案說明。翻攝畫面

據了解，黃男昨（2日）夥同4名男子，在萬華龍山寺廣州街一帶設攤，宣稱宮廟要發放「1000元紅包結緣」，為防重複領用，要求領錢者提供身分證件影印。現場不少街友信以為真，紛紛排隊登記資料。

有民眾發現情況不對，在Threads上發文揭露此事，痛批：「就這麼明目張膽在買賣個資！」貼文一出立刻引發網路熱議，民進黨立委吳沛憶也關切此案，致電警方要求依法查辦。

萬華分局指出，昨日上午11時50分接獲報案後立即派員前往，現場確實有人聚集登記資料，攤主辯稱是為公益活動用途，警方未當場查獲金錢交易，但初步清查已有10多人交出個資。警方事後驅離攤位，並於今（3日）傳喚黃男等5人到案說明。

警方調查發現，黃男過去有詐欺前科，此次以「宮廟結緣」為名蒐集個資，目前已有3名受害者提告。警方正追查個資流向及背後是否涉及詐騙集團，並呼籲民眾勿輕易提供個人資料，以免成為不法利用的對象。



