假市話行騙 4個月詐300人逾3億

台中檢警破獲以29歲李姓男子為首的詐騙集團，由詐團35歲鄧姓男子透過網路廣告引誘民眾申辦人頭市話和網路，李再與二類電信業者合作，將境外詐騙機房來電偽裝成台灣市話號碼，4個月內打出40萬通詐騙電話，造成300人受騙，財損逾3億元。檢警收網帶回李等19人，李、鄧2人遭檢方依涉犯詐欺等罪嫌聲押獲准，其餘涉案人獲交保。

台中市刑大科偵隊今年7月間偵辦一起中繼詐欺機房案件，循線掌握李男疑與二類電信業者勾結詐騙，隨即組成專案小組追查。發現詐團由鄧男喬裝廣告商，在社群網路投放短期快速賺錢打工資訊，民眾詢問工作內容時，鄧男等人引導申辦人頭市話跟網路，每個門號給予5000元到1萬元不等酬勞。

在取得大量人頭市話後，由李男聯繫二類電信業者，透過工程師提供線路，李男再用網路電話交換機、訊號移轉設備等，建立地下話務系統，並和境外詐騙機房合作，將境外電話轉換為台灣「04」等開頭的市話號碼，讓接聽電話民眾放下警戒。

檢警清查發現，詐團共動用73門人頭電話，短短4個月打出近40萬通詐騙電話，手法以「假檢警」、「假投資」和「猜猜我是誰」為主，讓超過300人受害，財損金額高達3億元。

即便李男等人從廣告商、人頭申辦者到電信工程師各角色分工明確，仍難逃法網。檢警今年8到11月四波收網，陸續查獲李男、鄧男等19名涉案人，並查扣50台網路電話交換機（IPPBX）、1萬顆泰達幣、40萬元現金和電腦等贓證物。

警詢後，李、鄧因屬詐團核心，被檢方依涉犯詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌聲押禁見獲准，其餘涉案人則以5萬元至10萬元不等金額交保並限制住居。