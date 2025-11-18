假幣商詐團吸金近7千萬 兩首腦遭橋檢求處20年重刑

假幣商詐欺集團詐得近7000萬，2首腦遭橋檢求處重刑。（記者陸瓊娟翻攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

假幣商以高於美元匯率之不合理價格購買虛擬貨幣USDT後，隨即依詐團指示將USDT轉入詐騙集團指定之匿名錢包，由詐團成員先後成立假幣商LINE帳號層轉隱匿造成被害人鉅額損失。橋頭地檢署查獲該詐團與 72 名被害人進行交易，共計詐得新台幣近7000萬元元。詐團資金流及電信流之首腦楊姓、劉姓男子，因招募車手導致眾多被害人受害，檢警偵查時一再矢口否認犯行，毫無悔意、態度惡劣，故請法院從重量處有期徒刑20年；其餘詐團幹部則請求法院量處有期徒刑 6 年以上，以資懲儆。

橋頭地檢署日前受理多名被害人投資虛擬貨幣遭詐騙之案件，張春暉檢察長即指示電信詐欺預警查緝中心主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣積極偵辦。專案小組溯源追查發現，被害人與詐團操控之假幣商以顯然高於美元匯率之不合理價格購買虛擬貨幣USDT後，隨即依詐團指示將USDT轉入詐騙集團指定之匿名錢包，由詐團成員層轉隱匿造成被害人鉅額損失。再經過虛擬幣流分析，查悉詐團先後成立「亞洲區塊鏈加密資產」、「亞洲數位資產認證幣商」、「創造支付數位資產」、「亞洲支付數位資產-認證幣商」、「ABP亞洲區塊鏈交流平台」、「KKK 認證幣商」、「MoneyElma 虛擬貨幣交易平台」、「亞灣認證幣商」、「亞灣商家-區塊鏈相關」等假幣商LINE帳號，與 72 名被害人進行交易，共計詐得新台幣6800多萬元。

橋頭地檢署自3月12日起指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊，陸續對詐團首腦、取款車手、假幣商line帳號操作人員、洗錢幹部等15人執行拘提與搜索，並向法院聲請羈押首腦楊姓、劉姓男子2人獲准，另查扣高雄市鳥松區市價約3800萬元的透天別墅1棟、現金922萬餘元、保時捷電動跑車1輛、沛納海名錶、名貴金飾等物品。 全案經檢察官於11月3日偵查終結，將假幣商詐團共15名被告分別以詐欺犯罪及洗錢法等罪嫌提起公訴。