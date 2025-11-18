假幣商詐團涉詐得手近7000萬元 橋檢起訴15人

（中央社記者張已亷高雄18日電）詐騙集團及假幣商首腦楊姓、劉姓男子涉以假投資詐術，讓被害人向假幣商買虛擬貨幣，再使被害人將貨幣轉給詐團。橋檢估不法所得約新台幣7000萬元，72人受害，偵結起訴15人。

根據台灣橋頭地方檢察署起訴書，楊姓與劉姓男子涉嫌去年分別擔任詐欺集團「資金流」首腦，及與被害聯繫交易虛擬貨幣「電信流」首腦，組3人以上具持續性、牟利性、結構性的詐欺及洗錢犯罪組織集團。

橋檢表示，詐團先籌購虛擬貨幣，再供應大量虛擬貨幣給另一個電子錢包幣址，使假幣商可透過錢包幣址出幣給被害人，後續由詐欺集團成員以「假投資」詐術，使被害人以較市價均溢價約10%以上不合理價格向假幣商買虛擬貨幣，再由車手取得被害人交付款項。

橋檢說，由假幣商教導不具虛擬貨幣基礎知識的被害人建置帳戶等部分，後續透過詐團施行詐術，詐得被害人財物，並讓被害人將虛擬貨幣轉出給詐團提供匿名錢包後斷絕聯繫，用於製造金流斷點，涉嫌以虛擬貨幣交易做為詐欺及洗錢手法。

橋檢調查，詐團涉嫌先後成立「亞洲區塊鏈加密資產」、「亞洲數位資產認證幣商」等假幣商通訊軟體LINE帳號，與72名被害人交易，估計詐得6860萬3523元。

橋檢表示，3月起指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊，陸續拘提與搜索詐團首腦、取款車手、假幣商LINE帳號操作人員與洗錢幹部等15人，並向法院聲請羈押楊姓與劉姓男子獲准，另查扣鳥松區1棟市價約3800萬元透天別墅、現金922萬多元、1輛跑車、名錶及金飾等物。全案3日偵查終結，分別依違反詐欺犯罪危害防制條例與洗錢防制法等罪嫌，起訴楊姓男子等15人。

橋檢考量楊姓與劉姓男子涉擔任詐團資金流及電信流首腦，招募車手致多人受害，偵查時否認犯行，建請法院從重量處有期徒刑20年，其餘詐團幹部建請法院量處有期徒刑6年以上。（編輯：李明宗）1141118