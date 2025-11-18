假幣商詐團行詐得手7千萬 主嫌遭檢求處20年刑

南部中心／綜合報導

今年三月份檢警偵破一起假幣商詐騙案，楊姓主嫌以購買虛擬貨幣為由詐騙超過70多人，不法所得約七千萬，當時一口氣逮捕拘提15名詐團成員，但主嫌在案件審理時不斷否認犯行，還堅稱自己是正派幣商，因此檢察官在偵訊後將他起訴，同時求處20年有期徒刑。

假幣商詐團行詐得手約7千萬，警方查扣約千萬現金以及金飾等。（圖／翻攝照片）

員警來到楊姓主嫌住家時，他還一度拖延開門時間，甚至質疑警方為何上門打擾，直到拿出搜索票以後，嫌犯眼看已經逃不掉，才決定配合請員警入內。警方說這名男子與詐騙集團合作，扮演虛擬貨幣商，成立諸多交易平台，並以高獲利來吸引民眾投入資金，總計有72人上當受騙，金額大約七千萬，另外他還涉及協助詐騙集團洗錢。時任高市刑大五隊長盛永華說，經幣流分析後發覺假幣商成員，替詐騙集團洗錢逾兩億餘元，不法所得約七千餘萬。

假幣商詐團行詐得手約7千萬 橋檢起訴15人、主嫌求處20年刑

假幣商詐騙72人受害，不法獲利約7千萬，警方逮捕拘提15人。（圖／翻攝照片）

今年三月檢警兵分多路，一口氣逮捕主嫌在內共15人，同時查扣利用不法所得買下的透天厝棟，以及現金922萬、電動跑車、名錶與金飾等，當時偵訊後，楊姓主嫌與劉姓副手遭法院裁定羈押。橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說，被告是資金流及電信流之首腦，招募車手導致眾多被害人受害，遭檢警偵查時卻以 正派幣商抗辯而一再矢口否認犯行，毫無悔意、態度惡劣，故請法院從重量 處有期徒刑 20 年；其餘詐團幹部則請求法院量處有期徒刑 6 年以上，以資懲儆。

