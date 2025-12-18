假影片稱法國政變！非洲盟友傳訊關心 馬克宏促Meta下架遭拒

一部宣稱「法國發生政變」的AI假影片近日在法語社群媒體瘋傳，累積超過1300萬次觀看，甚至有非洲國家元首因此傳訊息給法國總統馬克宏表達關切。儘管馬克宏立即要求將假影片移除下架，Meta卻以「未違反平台規則」為由拒絕，引發爭議。

法國總統馬克宏。（資料照／美聯社）

法媒《France 24》報導，這部假影片以Facebook短影音形式呈現。影片中一名來自不存在的法國新聞頻道《Live 24》的「記者」宣稱，馬克宏及其政府已遭推翻。該名「記者」對著鏡頭說，「目前非官方消息顯示，法國正發生政變，由一名身份未明的上校領導，法國總統艾曼紐·馬克宏可能已被罷黜」。

廣告 廣告

影片背景可見燈火通明的艾菲爾鐵塔、閃著警示燈的警車，以及一架直升機在空中盤旋。附近有武裝士兵站崗，還有一群試圖越過警戒線、表情驚愕的民眾。場景全部由AI生成，但看起來相當逼真。

在網路上廣為流傳的假影片。（圖／翻攝Facebook）

馬克宏在12月14日得知這部假影片的存在，立即要求政府團隊向Meta通報並要求撤下。然而Meta最初拒絕移除，聲稱影片未違反平台使用規則。馬克宏16日在馬賽（Marseille）受訪時透露，一名非洲盟友甚至因此傳訊息詢問，「親愛的總統，您的國家發生什麼事了？」

這位法國總統表示，儘管假影片起初讓他覺得好笑，但他很快意識到事態嚴重。但令他驚訝的是，Meta最初拒絕了舉報，聲稱該影片並未違反其「平台使用規則」。

他批評Meta的做法，「這些人在嘲弄我們。他們不在乎維持公共辯論的健康，他們嘲笑民主國家的主權，並讓我們陷入危險」。

該假影片由化名「ISLAM」的用戶上傳。17日上午，也就是馬克宏首次得知影片存在的3天後，影片仍可觀看，僅用一個不起眼的標籤標註「此內容可能經過數位創建或修改以看起來真實」的警語。直到數小時後，影片才終於被移除。

今年1月，Meta創辦人兼執行長祖克柏宣布旗下平台將取消大部分事實查核政策，此舉被廣泛視為向當時即將就任美國總統的川普屈服。

延伸閱讀

蔡裕明/不是晶片、關稅 中國在六塊「新邊疆」重塑全球權力

美次卿：台灣將受邀參與矽和平首屆峰會 共推供應鏈安全合作

晶片成本飆漲＋AI潮！2026年智慧型手機「出貨量恐降2.1％」