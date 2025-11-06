假影片竄網詐宣傳！ 張麗善怒斥假訊息 雲林縣府報警追查守護真實

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】近日社群平台瘋傳一段「張麗善縣長推廣雲林有機蒜蓉醬」的影片，引發熱議。雲林縣政府查證後嚴正指出，該影片為惡意偽造變造內容，並非縣府製作或授權發布。縣府已立即通報警方展開調查，全力追查不法來源與製作者，誓言依法究辦，絕不容忍假訊息荼毒社會。

雲林縣政府強調，影片中出現的畫面與聲音，均疑似經由影像合成技術（Deepfake）竄改，以假亂真，試圖誤導民眾信以為真、購買產品。張麗善縣長並未錄製、參與或推廣任何所謂「有機蒜蓉醬」，相關內容全屬虛構捏造。縣府嚴正譴責此種利用公眾人物形象進行詐騙的不法行為，並呼籲社會大眾提高警覺，切勿轉傳與購買，避免受害。

「假訊息不僅傷害個人名譽，更侵蝕社會信任。」張縣長痛斥，網路世界雖便利，卻也可能成為謠言溫床。她呼籲所有鄉親：在分享前先停看聽，善用查證工具，守護資訊純淨。她表示，縣府將持續與警察機關、事實查核平台合作，強化防詐與查證機制，確保雲林的資訊環境清明透明。

雲林縣政府新聞處補充指出，縣府自接獲檢舉後，第一時間即啟動跨局處應變，農業處負責技術查核，警察局同步蒐證報案，全面鎖定影片上傳來源及涉案帳號。相關案件已移送偵辦，將依《刑法》及《社會秩序維護法》追究法律責任。縣府呼籲網友勿因一時好奇而點擊或分享，避免觸法或助長假訊息擴散。

縣府提醒，民眾若發現疑似不實影片、廣告或詐騙推銷，可透過TFC台灣事實查核中心、內政部防詐專線165或地方警察單位查證回報，並以雲林縣政府官網、張麗善縣長官方粉絲專頁與各局處正式發布資訊為唯一依據。官方資訊透明即時，是縣府與鄉親之間最堅實的信任橋樑。

面對假訊息與數位詐騙的挑戰，雲林縣政府再次重申立場：對任何假造縣府、縣長或政府形象的不法行為，零容忍、必追辦。縣府將持續推動「資訊真實力行動計畫」，教育民眾辨識網路假訊息、提升媒體識讀能力。張麗善也以溫暖語氣呼籲：「真實才是信任的基石，讓我們一起守護雲林的清朗資訊環境。」