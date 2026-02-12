假後援會粉專嘲諷陳宗彥病情 陳亭妃：已提出告訴

在黨內台南市長初選勝出的立委陳亭妃，不只四處跑攤拚聲量，還得拉抬議員選舉的聲勢，但近期網路上出現許多的莫名粉專，裡頭有網友貼文針對前行政院發言人陳宗彥的病情進行嘲諷，陳亭妃認為已逾越道德底線，讓她無法接受。

民進黨立委陳亭妃表示，「你針對我沒有問題，我必須承受；但你是針對別人，又是用我臉書假的、冒名的後援會粉絲專頁，我完全無法接受，提出我們的告訴動作。」

陳亭妃不僅公開駁斥非官方粉專，12日上午團隊也前往5分局報案，採取法律行動。

廣告 廣告

台南市第5分局副分局長陳柏宇說明，「有關立法委員陳亭妃提告案件，本分局已受理報案，積極偵辦中。」

台南市民表示，「沒看過假粉專，都看官方的。會生氣啦，她真的是很勤勞。」

警方說，利用名人影像建立假帳號，除了刑事責任外，在民事侵權部分，受害者也可主張肖像權受損。陳亭妃團隊強調，過去也多次向平台檢舉都沒下文，一直無法下架此社團，現在粉絲社團故意散佈傷害陳宗彥的不實言論，只能透過提告讓司法釐清其真正動機。

更多公視新聞網報導

陳亭妃拜會同黨台南議長 未簽署「勝選共同聲明」

陳亭妃對決謝龍介爭台南市長 兩人多年來第六度交手

粉專指疑有浮油痕跡與失事相關 軍方：經搜尋尚未發現

