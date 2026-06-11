假徵才真共諜？鎖定離職潮下手！美破中12假顧問公司：AI假照大舉滲透

FBI關閉了13個被指控為中國秘密情報網收集網域的網站 圖：翻攝自 X @BillGertz

[Newtalk新聞]

美國聯邦當局近日宣布，已全面查扣超過 12 個涉嫌充當間諜前哨的假網站。根據聯邦調查局（FBI）提交的扣押宣誓書，這些網站由疑似中國特工在海外操控，偽裝成跨國「商業顧問公司」，專門招募具備安全機密權限的美國現任或退役官員，企圖以重金誘使他們交出敏感甚至機密的國家情報。

調查指出，這些假網站刊登了諸如「國際事務分析師（遠端）」、「防務分析師」以及「退役軍人專屬職缺」等極具針對性的徵才廣告。FBI 的文件列出了 7 名透過這些網站被成功接觸的匿名人士。招募者頻繁要求受僱者撰寫關於中美關係、伊朗局势與以巴戰爭等高度敏感議題的深度研究報告，並在互動過程中不斷施壓，要求受僱者提供未經公開的「內部」或「獨家」情報。

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美國聯邦調查局（FBI）幹員。(示意圖) 圖：翻攝自百度

據悉，這些網站的幕後黑手皆位於海外，FBI 研判他們是在「有意或無意間」替中國政府執行滲透任務。然而，美國司法部在週三發布的新聞稿中提到，這些網站的營運者全盤否認有任何外國政府介入的指控。為掩人耳目，該集團透過加密貨幣與外國銀行帳戶支付資金，並利用身分盜用、AI 生成的虛假照片與影片等先進手段來包裝詐騙網站。令人啼笑皆非的是，其中一個釣魚網站甚至盜用了知名喜劇電影《銀幕大角頭》（Anchorman）中虛構角色的名字與照片，用來充當「客戶見證」。

這類間諜手法並非首例。根據《CNN》報導，美國海軍犯罪調查局（NCIS）去年的一份報告就曾警告，外國勢力正試圖利用前總統川普政府時期計畫引發的大規模聯邦機構裁員潮，對面臨失業危機的聯邦員工進行滲透與招募。外國情報官員甚至指示線人在 LinkedIn 上建立虛假的企業檔案並發布職缺，專門鎖定那些在個人檔案上標註為「開放求職」的前政府僱員。

FBI 強調，這群共諜集團不僅盜用海外真實跨國企業的圖文資訊來建立詐騙網站，更活躍於 LinkedIn 與 Upwork 等全球知名求職平台，利用高額的研究報酬為誘餌，持續尋找握有敏感軍事與外交情報的潛在目標。目前美方調查人員正深入追查資金流向，以確認是否已有實質的國家機密透過此一精心設計的騙局外洩至海外。

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