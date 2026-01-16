假愛情真詐騙 太平警及時成功阻詐





臺中市太平區1名50多歲的劉姓女子於數個月前在網路上認識1位化名「小恩」的男子，因話題投機雙方產生情愫，上星期對方稱想與女子一起同遊日本，又誆稱年底期間資金短絀，希望劉女匯款新臺幣14萬元整由他代購機票及食宿等，女子不疑有他遂到附近郵局欲匯款，所幸行員發覺有狀況，立即通知太平派出所員警到場，經耐心向女子解說這是典型「網路愛情」詐騙並協助查證後，婦人始遭到受騙。

臺中市政府警察局太平分局太平派出所巡佐王振偉、警員許祐華，15日下午3點多接獲轄內長億郵局行員報案，稱「有女子疑似遭到詐騙，請警方到場協助」。經瞭解劉姓女子數個月前在網路上認識1位自稱在香港從事金融業的網友，在對方的噓寒問暖下，兩人開始密切互動，直到上星期對方主動提出見面並邀約一同前往日本旅遊賞景，雖因最近資金短絀，但希望可以早點見面之由，請劉女匯款至指定帳戶以便安排機票及食宿，劉女不疑有他即到附近郵局欲轉帳匯款，所幸在行員關懷提問下發覺有狀況，立即通知員警到場。

員警到場後得知上情且耐心說明這類型的詐騙手法，起初劉女堅不相信遭騙，員警只好請女子傳訊問對方行程規劃及機票訂購情形，也告知警方到現場關懷，結果卻遭已讀不回，始讓女子恍然大悟自己遇到詐騙負心漢。

太平分局分局長沈能成表示，網路交友要謹慎小心，假交友真詐騙，都是先以交友為華麗包裝，一開始熱切噓寒問暖，讓人產生被愛的感覺，之後話題就會引導到金錢交易等。民眾如發現可疑，請立即撥打110或是165反詐騙專線諮詢，或直接到鄰近派出所找警察查證避免受騙。









