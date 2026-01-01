假應徵真搶劫！失業保全刀槍齊出索20萬 2員警中彈受傷
桃園市昨（12/31）發生持槍搶劫驚魂！一名46歲陳姓男子闖入曾任職的保全公司，拿出改造空氣槍與尖刀，向老闆索討20萬元，其他員工見狀嚇得奔逃，警方到場後，陳男還向警方開槍，所幸員警僅受挫瘀傷，最後順利制伏歹徒。
桃園警方指出，昨天上午10時許，陳男攜帶空氣槍及刀械，前往某保全公司，假裝應徵保全員入內後，衝進辦公室挾持老闆，開口討20萬元。其他員工嚇得跑到大馬路上，連忙報警。
中路派出所員警蔣賢學及王瓏寬抵達後，與陳男在辦公室對峙，期間突然掏出刀械，遭員警持警棍打落，陳男再拔出空氣槍向員警射擊，員警負傷仍奮力壓制，最後順利將陳男逮捕。
據了解，陳男先前任職於該公司時，曾於工作時與住戶起衝突，遭到判刑而失去工作。他疑對此不滿，昨持武器進入公司時，表示要討回20萬元，作為工資及損失補償，訊後依強盜、殺人未遂與妨害公務等罪嫌移送桃檢偵辦。
蔣員及王員遭空氣槍擊中小腿，所幸只有挫瘀傷，送醫治療後無大礙。
