假應徵真搶劫 桃園警負傷壓制歹徒

保全公司遭挾持 兩警浴血逮捕悍匪。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】昨(31)日中午10時許，46歲陳姓男子攜帶空氣槍及刀械，潛入桃園某保全公司，假裝應徵保全員，伺機挾持現場員工，要求交出財物。公司內其他員工察覺不對，趁亂逃出並立即報警求援。桃園分局中路派出所員警蔣賢學及王瓏寬接報後，火速趕抵現場。他們小心翼翼進入辦公室，與陳男對峙。面對員警詢問，陳男僅冷冷回應數語後，便保持沉默。經驗老道的員警立刻警覺，提高戒備，要求陳男配合檢查身體及物品。

孰料，陳男突然從懷中掏出鋒利刀械，揮舞攻擊。蔣賢學、王瓏寬反應迅速，使用警棍精準打落刀子，並上前近身扭打。混戰中，陳男拔出腰際空氣槍，對兩名員警連開數槍，導致他們腿部中彈負傷，鮮血直流。

儘管腿部劇痛，兩名勇警毫不退縮，奮勇撲上將陳男壓制在地，同時透過無線電呼叫支援。分局其他警力迅速增援，合力將陳男逮捕，並當場查扣空氣槍、刀械等證物。陳男涉嫌搶奪及妨害公務，全案已移送地檢署偵辦。

這起事件展現員警的英勇表現，儘管負傷仍保護民眾安全。警方提醒，民眾遇類似事件應保持冷靜，盡速報警。桃園分局表示，將持續加強巡邏，防範類似犯罪。(圖/警方提供)