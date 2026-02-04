假戀愛真詐騙！北市女捧700萬面交竟遭第三人當街搶走 嫌犯搭接應賓士逃逸
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導
台北市大同區昨（3）日發生一起搶案，一名女子因遭戀愛詐騙欲拿出700萬現金投資虛擬貨幣，她與詐騙集團車手相約在大同區建成圓環附近面交，沒想到現場竟出現另一不明男子把裝有現金的袋子當街搶走，並狂奔至延平北路上搭乘接應的賓士轎車離開，警方表示目前已鎖定嫌犯全力追緝中。
根據警方調查，此案女子於數月前在網上結識一名男子，該名男子每日都與女子聊天、關心生活，後來藉機推薦女子投資虛擬貨幣，緊接著介紹給此女一名「理財專員」，兩人相約於昨日在大同區建成圓環附近，要面交女子投資虛擬貨幣的700萬現金，由一名張姓男子取款，沒想到現場卻衝出另一名不明男子將錢袋搶走，並狂奔至延平北路搭乘接應的賓士轎車逃逸。
警方表示，經追查後該車一路開往新北方向，目前已經鎖定相關嫌犯，並會全力追緝。
台大女博士遭假幣商設局！面交泰達幣攜90萬現金被搶 北聯幫3男落網
年前憾事！17歲休學少女抱病上工 意外捲絞碎機「半身血肉模糊」慘死
北市吳興街民宅清晨竄火舌！1男二度燒燙傷、1女急救撿回一命 初判電線老舊釀禍
陳其邁怒發聲！清潔員撞老夫妻不道歉「竟還出手痛毆」 下場出爐了
即時中心／黃于庭報導高雄環保局有名馬姓清潔員，日前逆向騎電動車撞倒7旬老夫妻，惡劣的是，他不僅未道歉，反而情緒失控出手毆打對方，連前來幫忙的簡姓大學生都遭攻擊。全案依傷害罪移送地檢署，馬男訊後無保請回。高雄市長陳其邁今（3）日於市政會議表揚該名男大生，並強調這種行為非常不應該，並移送考績會議處。陳其邁表示，簡姓同學見義勇為，非常地冷靜跟勇敢，進一步阻止危害擴大，並幫助阿公、阿嬤免於受到傷害，值得肯定，因此市政府進行表揚。此外，鳳山國中江姓同學，日前協助弱勢朋友過馬路，即便當時已經紅燈，但他還是體現善良與勇敢，幫助弱勢市民安全通過。男大生簡司宇（條紋襯衫者）日前見義勇為，在路上協助壓制毆打一對夫妻的馬姓男子，今（3）日接受陳其邁頒獎表揚。（圖／高雄市府提供）針對馬姓清潔員攻擊行為，陳其邁指出，環保局立刻進行懲處，除了先前已暫停他的工作之外，也移送考績會議處。至於馬男去（2025）年10月曾拿磚頭試圖傷害，市府有接過檢舉嗎？他則回應，馬男這次的行為是在下班期間發生，「非常非常不應該」，就其不當行為的部分，環保局先行議處，另涉及刑事犯罪的部分，也希望檢方儘速釐清。陳其邁強調，市府也把簡姓同學見義勇為、相關蒐集到的證據，移送給檢方進行釐清，後來衍生彼此互告的事情，就交由司法釐清。而有關馬男訊後無保請回，他也僅簡單說明「這個都交由司法釐清跟判斷」。對此，該名男大生受訪時談到反被馬男提告，他也坦言擔心是一定會的，不過自己當下沒有反擊、只有制伏，而能否告成就看台灣司法，「台灣法律就是這樣，希望之後會改正」。原文出處：快新聞／陳其邁怒發聲！清潔員撞老夫妻不道歉「竟還出手痛毆」 下場出爐了 更多民視新聞報導5車車禍！國1貨車翻車釀1傷 後方轎車沒注意又撞上把台灣人當塑膠？國民黨執意迎合中共 陸委會火大曬「這規範」反擊獨家／宣誓就職心慌慌？他爆料3白委認了「再當小藍只有滅亡」
丟包害命狠運將1／行車紀錄曝狠司機惡劣行徑 丟包開車1分鐘後才報警
1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。
男市場砍警「非隨機殺人」 攤販前爆口角「借1物」遭拒
社會中心／綜合報導苗栗市南苗市場今（4日）清晨發生砍人案，40歲鍾姓男子持刀在市場內閒晃並揚言殺人。2名員警獲報趕抵現場，嫌犯鍾男見員警現身，竟持刀猛砍一名員警的頭部兩刀。現場3名民眾見狀上前協助制伏，另一名員警則是連開兩槍制止，其中一槍擊中嫌犯胸口，而另有一名民眾被流彈打傷手部，傷勢輕微。全案共3人受傷送醫，警方稍早初步說明鍾男犯案過程，並強調本案並非隨機殺人。
遭砍警頭部中2刀 顱骨骨裂傷勢重ICU觀察中｜#鏡新聞
持續追蹤這起市場隨機砍人案，31歲朱姓員警遭嫌犯砍中兩刀，造成額頭7公分、頭頂10公分撕裂傷，還有局部顱骨骨裂，所幸沒有生命危險。案發當下員警對嫌犯開了兩槍，還有三名民眾合力壓制，其中55歲羅姓男子見義勇為，卻遭員警開槍誤擊，打穿了左手掌，幸好送醫後沒有大礙。
離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導新北市土城區一處公寓民宅，清晨傳出三大四小，一共七人一氧化碳中毒！據了解，是陽台熱水器，通風不良釀禍，好險所有人送醫沒生命危險，但離奇的是，前一天下午，同一戶住處的11歲女童，因不明原因，在家身亡！目前初步排除外力介入，死因有待相驗，至於兩起案件是否相關，有待釐清。救護車，十萬火急開進巷弄內，因為傳出公寓民宅，多人一氧化碳中毒！警方到場拉起封鎖線，因為這戶人家，不只傳出一氧化碳中毒事件！週一下午，家中的11歲女童，不明原因在家中身亡。離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫。（圖／民視新聞）附近住戶：「說（媽媽）要叫她起來吃飯吃午餐，那個時候就往生了，說送下來的時候有CPR啦，那個小女生漂亮漂亮的乖乖的，她阿公來的時候我們都會打招呼。」離奇意外發生在新北市土城區，沿和路一處五層樓公寓，時間倒回週一下午，11歲女童睡午覺時，媽媽準備叫她吃午餐，卻發現人叫不醒，緊急送醫，已經回天乏術！女童身體沒外傷，初步排除外力介入！只是到了週二清晨四點多，家中卻傳出一氧化碳中毒事件！家中三大四小中毒，年紀最小未滿5歲，好險所有人送醫，沒生命危險！警消初步勘驗，是家中陽台放置的熱水器，通風不良釀禍！消防到場測一氧化碳數值，37ppm已經超標！離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫。（圖／民視新聞）附近住戶：「說有兩個小孩也送去醫院，救護車有送人上去，（有些人）還能自己走，孫子牽著去那邊坐救護車。」法醫高大成：「法醫來驗如果看得出來一氧化碳中毒，我們台灣最多的就是熱水器，所以一定會說你的熱水器有問題。」從今年一月統計到二月初，全台一氧化碳案例數一共有五件，熱水器安裝必須遵守五要原則：要安全品牌、正確型式、安全安裝、定期檢修、保持通風！不過家中11歲女童，為何在一樣化碳外洩前身亡，還有待相驗釐清。原文出處：離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫 更多民視新聞報導台中男闖康是美「拿安全帽猛砸貨架」 警方制伏後依毀損罪送辦毛嘉慶傳騷擾女黨工 民眾黨中評會認有調查必要：暫停該選區初選民調台積電工程師是「攝狼」！偷拍妻子友人、持未成年性影像仍免坐牢
總統稱「好書比好老師重要」被扭曲 林智群挺身反擊
由文化部主辦2026台北國際書展，即日起至8日在台北世貿中心1館展出，3日舉行開幕式，賴清德總統、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義，以及多位政界與出版界代表共同出席。賴清德總統昨出席開幕典禮致詞表示：「找一位好老師不如找好書。」強調閱讀對個人成長的影響，引發全國教育產業總工會不滿，認為總統說
精舍命案代號R是誰? 檢靠AI揪出首腦「仁波切」王薀
社會中心／綜合報導北院審理精舍命案，檢方發現一個LINE群組，成員多次提到「一切要遵從R的教導」，但「R」到底是誰？偵查中遲遲無法突破。公訴檢察官陳孟黎透過AI輔助查案，揪出R代表「仁波切」，成功突破信眾心房，證實王薀就是命案首腦。至於藝人李威雖然一再聲稱沒幫腔傷人，但家屬律師怒批，沒阻止形同共犯！藝人李威捲入精舍命案，多次出庭應訊；自稱「藏傳佛教仁波切」作家王薀，更是視為整起精舍殺人案的關鍵主角。因為蔡姓女會計沒處理好離婚財產官司，害他少拿百萬，涉嫌教唆信眾毆打致死。檢方從查扣手機中發現，一個名為「mission」讀書會群組，彼此多次提醒，一切要遵從R的教導，除非R指示，其他人不得擅自行動。究竟代號R是誰，沒一個人肯說，但公訴檢察官陳孟黎，竟然透過AI輔助查案，成功突破出庭者心房。時任高檢署檢察官陳孟黎（2021.10.25）表示「對於過失犯認為說，惡性比較沒有那麼重大，所以之前故意殺人，或是過失致死的，兩個刑度是相差很大的。」ＡＩ表示在英文宗教文獻中 仁波切常被簡稱為「R」（圖／民視新聞）過去曾調高檢署的北檢檢察官陳孟黎，面對地位崇高的R，沒人敢出面指認的局面，靈機一動，向AI詢問「R」在藏傳佛教代表什麼意思，得到回答，在英文宗教文獻中，仁波切常被簡稱為「R」，直接鎖定是作家王薀。一名美籍信眾，面對陳孟黎詢問，群組裡的R是誰，是不是仁波切，是不是王薀，瞬間無法招架，鬆口坦承R代表仁波切，也就是王薀，讓案情豁然開朗。非本案律師劉奕伶表示「如果本案使用AI來確認R身份，再加上其他證據，更能建構完整犯罪事實，來將王薀定罪。」自稱「藏傳佛教仁波切」作家王薀 涉精舍殺人案至今仍遭收押（圖／民視新聞）AI辦案早就不是第一次，包括法官透過AI協助，撰寫判決書，提高審判效率，警車也都配有「AI巡防系統」，進行車牌辨識，這回公訴檢察官，透過AI輔助，確認神秘代號R，也就是主嫌王薀，完成精舍案最後一塊拼圖。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00原文出處：精舍命案代號R是誰? 檢靠AI揪出首腦「仁波切」王薀 更多民視新聞報導母疑餵藥"引發臟器衰竭"奪2童命 遭依殺人罪嫌移送最新／台中狠母毒2子！涉殺人罪 法官晚間裁定羈押禁見視線死角惹禍? 水泥預拌車違停起步輾過腳踏車婦
2026 WE ARE 我們的除夕夜卡司亮點！徐懷鈺攜手神祕日本嘉賓、金曲歌后魏如萱…播出資訊、直播平台一次看
2026 WE ARE 我們的除夕夜將於 1/10 錄影，於 2/16 除夕夜熱鬧播出。今年由 Sandy 吳姍儒四度接下主持棒，規劃10個主題、集結32組藝人、47位運動選手、超過600位青年學子量身打造每段節目內容。卡司名單包括魏如萱、icyball冰球樂團、Marz23、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、阿亮 卜學亮、Bii 畢書盡、阿跨面等，更多重量級演出陣容，陸續公布於文總粉專。2026 WE ARE 我們的除夕夜播出資訊、卡司亮點、直播平台一次看。
被控詐1740萬獲不起訴 品冠深夜首發聲
大馬歌手品冠2024年遭醫師娘裘叡翎指控，以投資獲利最高500%為名，詐騙1740萬入袋後沒下文，品冠反控裘女找黑衣人到家中恐嚇，還透過媒體惡意誹謗，雙方互控詐欺、違反《個資法》等罪名。經台北地檢署調查，認定裘叡翎是聽別人建議決定投資，與品冠無關，品冠也無法證明裘女涉嫌恐嚇、洩漏個資，2日處分2人都
南苗市場砍警察1死2傷! 嫌犯送醫 民眾怒:救他幹嘛!
中部中心/邱俊超 苗栗報導就在人來人往的苗栗市南苗市場，竟然有人亮刀砍警察，嚇壞攤商和買菜民眾！據了解，鍾姓嫌犯疑似借手機不成，在員警獲報到場後，持刀朝一名員警頭部狂砍，警方在過程中開槍，嫌犯胸口中彈，另一槍流彈誤擊中協助制伏的民眾手掌，全案造成3人受傷。目擊民眾在看到嫌犯送醫時，氣憤表示，救他幹嘛！嫌犯戴上氧氣罩，被運上擔架，準備送醫，目擊的民眾，仍難掩對嫌犯的怒氣，一度叫大家別救他！案發在南苗市場，原本擺滿綠油油的果菜的攤子，竟然出現員警在菜攤中穿梭，低頭找彈殼的畫面，這可不是在拍電影，市場管理單位在場指揮，要求盡速通過別停留！南苗市場警察被砍1死2傷。這起事件中，31歲朱姓員警，頭部2處刀傷，顱骨還有部分骨裂。40歲鍾姓嫌犯，胸口一處槍傷。55歲義勇羅姓民眾，在員警開槍時被波及，左手槍傷！苗栗市長趕到醫院，頒感謝狀跟小紅包，給見義勇為的羅姓民眾，他的手掌經過緊急手術，沒有大礙。另外，嫌犯受了槍傷，送醫後死亡。根據了解，40歲鍾姓嫌犯，是衛生局列管人口，這起案件是衝著警察來嗎？犯案動機等待警方後續釐清！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：南苗市場砍警察1死2傷! 嫌犯送醫 民眾怒:救他幹嘛! 更多民視新聞報導中壢小客車掛變造車牌有詭！ 拒檢加速逃逸、警開12槍追捕桃園撞球場上演全武行 警快打部隊3分鐘到場壓制苗栗男子持刀襲警遭開槍！波及路人釀3傷 民眾氣罵：別救他
台南隨機攻擊案！女傷者以為被打 一摸溫熱才知遭砍
台南市 / 綜合報導 台南市南區金華派出所附近，昨天晚間這起隨機砍人事件，受傷的這名女子，事後也還原了現場情況。根據他的說法，她原先是打算前往派出所對面買晚餐，結果走在斑馬線上時，嫌犯迎面走來，當時他只覺得對方怪怪的，沒有想到會被攻擊。遭遇攻擊後本來只是以為被打一下，過了馬路發現後背愈來愈痛，摸了一下發現手有點溫熱，才知道自己被砍傷。 原始連結
恐怖惡狼! 男子接連闖民宅伸狼爪 被害人求救遭毆打
社會中心／綜合報導新北市淡水地區，出現一名恐怖惡狼！有一名李姓男子，去年八月闖入民宅，躺在一名被害女子身旁，目視對方，讓被害女子驚醒，崩潰求救，兩個月後，這名男子又闖入一間女子員工宿舍，企圖伸出狼爪，當時，被害人拿出手機對外求援，卻遭到歹徒持槍毆打，當場頭破血流，警方循線逮捕這名惡狼。「警方無線電。」淡水警方深夜通報，轄區出現惡狼，特徵打扮和眼前攔查男子幾乎一樣，得知對方身上藏有槍枝，員警不敢大意，小心戒備。「警方vs.李姓嫌犯。」把黑衣男子拉到一旁進行盤查，果然在他身上起獲一把空氣槍，李姓男子企圖對女子伸出狼爪，案發後騎車逃逸，當場被巡邏員警逮個正著。淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁表示「本分局案發後立即調閱監視器，鎖定犯嫌逃逸方向實施攔截圍捕，並於三小時內在中正路攔查到案。」警方循線發現李男 和無線電呼叫穿著打扮雷同（圖／民視新聞）根據了解，早在去年八月二十日凌晨，李姓男子來到淡水一間民宅，發現大門未鎖闖入屋內，看到被害人在睡覺，直接躺上床撐頭目視對方，直到被害人驚醒，還質問"怎麼是妳？"，被害人驚聲尖叫，崩潰求救，十月一日深夜，又跑到淡水一處女子員工宿舍，打算侵犯被害人，女子撥打手機求援，李姓男子竟持空氣槍毆打對方，造成被害人頭破血流，涉嫌強制猥褻，李姓惡狼遭判四年。淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁表示「從其身上起出毒品咖啡包兩包，空氣槍一把，被害人手機一支等贓證物。」李姓惡狼企圖侵犯兩女 一審遭判刑四年（圖／民視新聞）李姓男子接連犯案，辯稱是「誤闖房間」，以及「為了躲人才會誤入宿舍」，只是根據監視畫面和DNA鑑定結果，確認惡狼身分就是他，持凶器侵入住宅，襲胸摸臀，終究被判刑入獄。《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110原文出處：恐怖惡狼! 男子接連闖民宅伸狼爪 被害人求救遭毆打 更多民視新聞報導諷刺! 心衛中心惡狼主管涉性侵少女 論文大談社會安全網大潤發惡魔安管持刀性侵女學生、沙拉脫洗下體 全聯連帶賠300萬 酒醉撿屍！惡狼KTV包廂強吻摸下體 反嗆遭仙人跳
持足療刀追砍路人至派出所門口 黃偉哲曝「群警衝出壓制」影像
台南市南區昨（3日）晚間發生震驚全城的隨機砍人案。一名在養生館工作的男子，疑似因感情因素崩潰，竟持工作用的「足療刮腳刀」在金華派出所旁斑馬線隨機衝撞路人瘋狂揮砍，一名傷者連滾帶爬衝進派出所求救，警方第一時間衝出包圍嫌犯並將其壓制在地。市長黃偉哲深夜趕赴醫院探視傷者，並公布監視器影像，安撫市民情緒。
一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導新北市土城地區一處公寓民宅，今天凌晨，傳出三大四小，一共七人一氧化碳中毒事件！初步瞭解，可能是家中熱水器設置在沒有通風的陽台，導致意外發生！好險7人送醫，沒生命危險。但離奇的是，前一天下午，家中11歲女童，離奇身亡！法醫相驗遺體，發現女童疑似也是一氧化中毒身亡！家人難掩悲傷情緒，來到殯儀館配合相驗，11歲女童離奇在家身亡，相驗後發現她口吐白沫、腹部腫脹，屍斑呈桃紅色，不排除是一氧化碳中毒！附近居民：「說要叫(女兒)起來吃午餐，那時候說送下來的時候在CPR，那個女生漂亮漂亮的乖乖的，還說有兩個小孩也送(醫院)，有人送上救護車，後面我就不知道了。」一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」。（圖／民視新聞）但沒想到，女童週一死亡，週二清晨，同一戶人家又出狀況。救護車緊急抵達民宅，凌晨四點多，消防接獲，新北市土城區這處公寓民宅，7人一氧化碳中毒事件！只是11歲女童才剛離世，怎麼時隔14個小時，全家一氧化碳中毒！女童姑姑：「可能是我們那個(屋內)太密閉了，太晚發現了。我們去醫院，然後醫院測出也是一樣是(一氧化碳)中毒。」還原事件時間軸，週一下午，11歲女童睡午覺時，媽媽叫不醒！緊急打電話叫救護車，沒想到送醫宣告不治！一家人當天忙著處理後事，比較晚回家，週二清晨，家中三大四小，開始身體不適！送醫後發現是一氧化碳中毒！消防到場檢測一氧化碳數值，37ppm，已經超標。原來家中熱水器，設置陽台，沒通風，導致無色無味的一氧化碳，瀰漫家中！一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」。（圖／民視新聞）法醫 高大成：「會比較遲鈍去感受到這個問題存在，真的一氧化碳漏出來的話，你還在睡覺穩死的，沒人會醒過來就會一直睡下去了，睡到不省人事，所以很危險。」一氧化碳導致全家中毒，11歲女童前一天身亡，會不會當時家中就開始瀰漫一氧化碳？詳細死因，還有待釐清。原文出處：一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」 更多民視新聞報導牙醫送紅包告別女員工！下秒竟「摘罩強吻」結局曝5車車禍！國1貨車翻車釀1傷 後方轎車沒注意又撞上勇消詹能傑今公祭 同袍泣不成聲：知道我們多想你嗎
出事了！日本重量級天團成員家中搜出大麻遭逮 緊急取消20週年演唱會
就在8日即將登上日本武道館開唱前夕，日本樂壇驚傳震撼彈！以經典名曲〈My Way〉紅遍亞洲的百萬組合「Def Tech」，其成員Micro（本名西宮佑騎）因涉嫌持有大麻，昨（2日）遭到警方當場逮捕，經紀公司緊急宣布，原定舉辦的出道20週年紀念演唱會取消。
春節血庫易缺血 台中捷運跟聯邦銀行2/5捐血活動送王品商品卡
農曆新年將至，為紓解歲末年初醫療用血需求，台中捷運公司攜手聯邦商業銀行明日將在捷運市政府站前舉辦「熱血聯捷、珍愛生命」公益捐血活動，邀請民眾挽袖捐血，以實際行動傳遞愛心，迎接嶄新的一年。中捷公司說明，此次活動時間為2月5日上午9時30分至下午4時30分，在市政府站1號出口前設置捐血車；此外，為感謝民
疑變造車牌被攔查 駕駛拒檢逃逸「警開12槍追捕」｜#鏡新聞
桃園市中壢區中山東路二段，今天(2/2)早上突然槍聲大作，一輛疑似變造車牌的轎車，先是假意停車配合警方調查，隨即加速逃逸，警方立即展開追捕，過程中開了12槍，將持續全力追捕 駕駛歸案。
台南足療師提早3小時下班 持20公分足療刀狂砍路人！女傷者揭事發經過「以為被打」
台南市南區3日晚間8點12分發生隨機砍人案，29歲陳姓男子在金華派出所正前方的斑馬線上，突然持20公分長足療刀襲擊路過的42歲李姓男子與32歲葉姓女子，導致2人濺血送醫；對此，女子回顧事發當下原以為只是被打，未料背部已經遭刺流血，而行兇的陳姓男子近期則因與女友分手、精神恍惚，確切犯案動機仍在釐清。
苗栗南苗市場爆隨機傷人 余文忠趕赴醫院向員警民眾致謝
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導 苗栗市南苗市場今（4）日一早傳出隨機傷人案，一名鍾姓男子持刀揮舞引發人群恐慌，員警獲報到場喝令棄械不從，反而揮刀攻擊，造成員警頭部受傷；警方隨即開兩槍制伏，另波及一名民眾，事件造成警民共3人送醫，嫌犯不治身亡。苗栗市長余文忠表示，事後了解，該名嫌犯是患有思覺失調疾病的患者，因情緒失控持刀攻擊員警；他也呼籲，身邊若有需...
苗栗砍警狂男市場隨機砍人 胸部中彈送醫搶救不治
苗栗南苗市場今（4）日清晨一名41歲鍾姓男子，不明原因持刀在市場內咆哮揮舞，揚言要「殺死人」。警方獲報趕抵現場時，殺紅眼的鍾男竟不顧喝止，持刀朝一名員警頭部猛砍，導致員警頭部中2刀鮮血直流。場面失控之際，警方朝著鍾男開槍，他胸口中彈送醫，經搶救後仍宣告不治。