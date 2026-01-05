假戀愛誘騙投資虛擬幣！黑幫3分會聯手洗錢 刑事局逮22人送辦
一個結合幫派勢力的詐騙集團跨境與詐欺組織「兆總集團」合作，由成員分工成立「收水線」，負責多層交收，再透過購買虛擬貨幣的方式製造金流斷點，藉此隱匿、漂白資金來源，警方歷經數月蒐證與追查後展開多波行動，陸續將黃姓主嫌等22人集團核心成員及共犯查緝到案，並查扣現金151萬元及幫派匾額等證物。全案依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移請新北地方檢察署偵辦。
刑事警察局說明，該局分析近期165反詐騙系統平台資料，發現近期投資詐騙手法，先從網路交友、假戀愛開始消除被害人戒心後，進一步誘騙被害人至詐團所經營之實體虛擬貨幣交易據點購買虛幣投資，並依照犯嫌指示將虛幣轉到詐團所掌控的電子錢包，蠶食鯨吞被害人一生積蓄。刑事警察局鎖定此類案件展開調查，發現「隆富科技」與「金幣科技」等2間虛擬貨幣交易所涉有重嫌，組成專案小組報請新北地檢署指揮偵辦。
經警方追查發現，該假幣商交易據點幕後是以有黑幫身分的黃姓主嫌為首，串聯該黑幫另外2分會成員共組詐欺贓款「收水線」，並跨境與詐欺組織「兆總集團」合作，由兆總集團柬埔寨機房先詐騙被害人，隨後利用該幫會人力資源優勢，負責將贓款多層交收再以購買虛擬貨幣方式製造金流斷點，藉以隱匿掩飾不法所得。全案經數月追查，分別於114年7月30日、8月5日及8月26日及10月8日執行數波查緝行動，共計查獲黃姓主嫌等22人到案，並查扣現金151萬元、幫派匾額1對、手機及電腦等相關贓證物1批，全案調查後依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移請新北地方檢察署偵辦。
刑事警察局呼籲，民眾於接觸投資廣告時務必多方查證，選擇透過合法、公開之交易平臺進行投資理財，切勿隨意於網路或在「網友」介紹下向來路不明幣商進行買賣，極有可能落入詐騙陷阱，請民眾務必提高警覺。若有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線進行查證。
