「假戲真做夫婦」高畑充希、岡田將生第一胎誕生 承諾「竭盡全力讓孩子喜歡這世界」

高畑充希、岡田將生迎接第一個寶寶。翻攝中日體育

日本女演員高畑充希於28日在個人的Instagram限時動態中，宣布了第一胎出生的消息。高畑充希與丈夫、同時也是演員的岡田將生宣布：「家裡順利增添了新成員。」並表達對孩子的期許：「為了讓孩子喜歡上這個誕生的世界，我們會竭盡全力。」此外，她也表達了感謝之情：「去年收到了許多關心，非常感謝大家！」

高畑充希、岡田將生宣布寶寶誕生。翻攝Instagram @mitsuki_takahata

假戲真做步入禮堂

高畑充希與岡田將生是在2024年合作雙主演影集《1122 好夫婦》後結緣。在劇中飾演感情陷入僵局的夫妻，戲外卻迅速擦出火花，並於2024年11月正式宣布結婚。當時兩人在結婚聲明中提到：「我們兩人從10幾歲開始就在這個圈子工作，遇到了很多優秀的人與作品，最重要的是在大家的支持下才走到今天。現在能夠向大家報告這件事，內心充滿感激，同時也感到非常緊張。」

婚後迅速迎來新成員

這對深受大眾喜愛的明星夫妻，在婚後半年多即傳出好消息。2025年7月，高畑充希對外公開了懷上第一胎的消息，當時也獲得廣大粉絲與演藝圈好友的祝福。高畑充希近年代表作包括《過保護小姐》、《那不就是愛嗎》，岡田將生則因《Drive My Car》、《快一秒的她》等作品備受肯定，如今兩人在影視事業之外，也正式開啟了人生的新篇章。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

朴載範痛失20年老友！罕發長文「你讓我感覺自己活著」 強忍哀傷開玩笑：你這傢伙，先把我位置暖好

Wanna One合體了！睽違7年首公開齊聚 7名成員「情義相挺朴志訓」

大S雕像已完工！與高以翔為鄰、預計2月揭幕 紀念區「充滿9」藏具俊曄「深情密碼」

陳嘉宏專欄：谷立言與CK楊 國民黨聽誰的？