假戲真做？宋柏緯自爆片場對振永「動心」 預約聖誕節兄弟情太甜

振永在《那張照片裡的我們》飾演一位來自韓國的跆拳道教練。瀚草文創GrX STUDIO提供

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》在金馬影展進行世界首映，集結韓國人氣男星振永、金鐘女星李沐以及宋柏緯，共譜跨國三角戀。首次欣賞完成作品的三位主演振永、李沐與宋柏緯在映後哭成一團。宋柏緯自曝在片場對振永動心，「我應該是要愛上賢英（李沐），但有一幕我與振永一起唱歌，他坐在窗簾前面，光線從65度角透進房間，我從側邊看著振永的側臉，一度覺得『真的好帥喔』。」

電影以「中壢事件」為時代背景

《那張照片裡的我們》以1977年發生的「中壢事件」為時代背景，監製湯昇榮透露，籌備期間發現當年台灣有近1500名留學生，其中1000人來自韓國，加上文獻顯示當時許多韓國跆拳道教練來台教學，因此構思出由振永飾演的跆拳道教練金浩熙一角。振永坦言起初擔心在海外拍攝，但「來到台灣後發生的每件事都令我印象深刻，在這裡的每一天都非常幸福！」

振永與宋柏緯因拍戲培養出深厚感情，宋柏緯笑稱：「這個情感與宋柏緯無關喔，純粹是弘國的小秘密。」兄弟倆看完首映後，在後台上演「誇誇大會」，瘋狂稱讚對方。振永更趁空確認宋柏緯的工作行程，盼下次訪台能有機會私下聚聚，預約共度聖誕節。

李沐和振永在《那張照片裡的我們》經歷時代的動盪。瀚草文創GrX STUDIO提供

振永台灣過生日 與宋柏緯互約聖誕節兄弟情深厚

巧合的是，11月18日是振永的生日，他去年也在台灣度過，與台灣有著深厚緣分。此行不僅媒體、金馬影展為他慶生，昨金馬放映結束後，台下觀眾也熱情用韓文祝他生日快樂。振永許願：「希望大家看完喜歡的話可以給我們五顆星好評，也希望電影在台灣能大賣！」

為了呈現時代性，湯昇榮特地取得台視授權當年的珍貴新聞片段，並致電當年當家主播盛竹如，本人也欣然同意，讓觀眾可以透過盛竹如「湧向全省各地的投票所，投下它們神聖的一票，都是順利而且圓滿的」的播報聲，與三位主角一起回到動盪的70年代。身兼監製與導演的湯昇榮認為是時候透過新的詮釋，帶觀眾回到那個時空，理解台灣一段特別的歷史。



