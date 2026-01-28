「假戲真做」閃婚！高畑充希生了 岡田將生樂喊：讓孩子喜歡這個世界

高畑充希和岡田將生假戲真做結婚，平安迎來第一個孩子。翻攝自IG



日本演藝圈再傳喜訊！高畑充希與岡田將生今（1/28）日在IG限時動態公布好消息，宣布夫妻倆的第一個孩子平安誕生，兩人也順利升格為新手父母，消息一出立刻引發粉絲熱烈祝賀。

高畑充希與岡田將生在限時動態發出聯合聲明，「我們的家庭順利增加了新成員。為了讓孩子喜歡這個世界，我們會全心全意付出努力。去年承蒙大家多多關照，真的非常感謝！」字句間流露迎接新生命的喜悅。至於寶寶的性別與相關細節，兩人並未透露。

回顧兩人的感情歷程，小倆口2023年在網路劇《1122 いいふうふ》因戲結緣，首次合作飾演一對夫妻，感情迅速升溫，2024年底對外公布婚訊，當時就掀起日本娛樂圈關注。

夫妻倆當時說，彼此都是從十多歲起就在演藝圈打拚，能一路走到今天，離不開外界的支持與鼓勵，並坦言向大眾報告人生新階段既開心又緊張。婚後不久，高畑充希就在去年7月公開懷孕消息，獲得粉絲滿滿祝福。

