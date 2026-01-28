假戲真做！高畑充希、岡田將生結婚一年「寶寶出生」IG證實了

記者林汝珊／台北報導

岡田將生、高畑充希結婚一年，迎來第一胎。（圖／翻攝自高畑充希IG）

33歲日本女星高畑充希，與大2歲男星岡田將生因一同出演戲劇《1122好夫婦》假戲真做，兩人結婚一年多，今（28日）雙雙在 Instagram 限時動態報喜，宣布寶寶誕生，正式升格父母。

高畑充希與岡田將生今在IG發文表示：「我們會竭盡所能，讓孩子喜愛這個世界」，同時感謝大家的關照。對於寶寶的性別，則未公開，消息一出，也湧入大批網友留言祝賀。

兩人首次合作日劇《1122 好夫婦》，劇中飾演夫妻假戲真做，於隔年交往、並在同年底透過IG發表結婚消息。曾表示：「我們彼此從10代起就在這個圈子打拚，遇見了無數優秀的人和作品，最重要的是受到大家的支持才能走到今天。能夠迎來這天向大家報告，我們感到非常開心，同時也有點緊張。」

