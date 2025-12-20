「假承租真棄置」坑殺廠房！千噸廢酸毒害苗栗農地

近年非法棄置廢棄物出現新型態，不法業者租用土地或廠房倉庫，短期內大量棄置汙泥、電弧爐碴、裝潢廢料等後消失，留下龐大清理費用風險。圖為苑裡順天段土地。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

近年非法棄置廢棄物出現新型態，不法業者租用土地或廠房倉庫，短期內大量棄置污泥、電弧爐碴、裝潢廢料等後消失，留下龐大清理費用風險。環保局提醒民眾出租土地或廠房務必慎選承租人，加強巡視與即時通報，防止遭非法棄置廢棄物，保障環境與自身權益。

近年非法棄置廢棄物出現新型態，不法業者租用土地或廠房倉庫後，會在極短時間內傾倒大量污泥、電弧爐碴、裝潢廢料等廢棄物，完成棄置後迅速撤離，讓出租人措手不及。苗栗苑裡鎮順天段即為最新案例，場址遭非法棄置的廢酸洗液、廢玻璃及其他有害事業廢棄物，造成土壤鉻、銅、鉛等重金屬污染，目前仍有逾千噸廢棄物待清理。

環保局指出，這類案件不僅造成環境破壞，也可能讓出租人承擔清運與復原費用。依《廢棄物清理法》第46條規定，不法清除、貯存及處理廢棄物者，最高可處5年徒刑及1,500萬元罰金；而土地所有人或管理人若因重大過失致廢棄物遭非法棄置，也可能被命限期清理並求償相關費用。

對於順天段場址，苗栗縣議員陳品安日前於議會質詢指出，除了之前棄置的廢酸洗液外，現場還有大量廢玻璃、廢塑膠及集塵灰等混合廢棄物。部分已清理約1200公噸，但仍有約1800公噸尚未完成處理，她要求縣府環保局加速清理，並明確追究相關責任人，以保障居民生活與農地安全。

環保局表示，配合台中地方檢察署及調查機關全面蒐證，追查不法業者上游來源，並持續監督廢棄物妥善處理。同時提醒地主及出租人，在租用土地或廠房前應審慎確認承租人身分及用途，並定期巡查場址，以降低遭「假承租、真棄置」的風險。

環保局長陳華盛表示，遏止非法棄置除了政府積極查緝外，民眾協助同樣重要。若發現可疑車輛或人員運載廢棄物，應立即通報環保報案專線0800 066666、縣民當家熱線1999、環保局陳情專線558558，或撥打110報警，以共同守護環境安全。

