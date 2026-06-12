假投資中國應收帳款！ 天逸集團9年狂吸30億 前董座遭重求12年徒刑

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〔記者劉詠韻／台北報導〕天逸集團前董事長溫峰泰涉嫌自2012年至2021年間，以投資中國地區應收帳款業務為號召，推出利保多、加利保等標榜保本、高利率的金融商品，吸引逾千名投資人投入。台北地檢署查出，集團透過境內外公司層層運作，資金流向累計逾30億元，今偵結依違反銀行法非法經營銀行業務等罪嫌，將涉案11人起訴，並對主嫌溫峰泰求刑12年。

起訴書指出，溫峰泰為天逸財金科技公司、薩摩亞商天逸財金、天盈投資公司、中國重慶寶亞金融服務公司及英屬維京群島等企業的創辦人及實際負責人。

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檢方調查，溫峰泰與天逸公司總經理高維屏、業務副總兼總經理張榮貴、天盈公司負責人王志模、重慶寶亞負責人蔡東良、財務長紀淑娥等人組成核心決策團隊，再招募劉至崡、沈倩妤、吳國徽等人擔任北、中、南區業務幹部，建構完整銷售體系，向全台民眾招攬投資。

該集團對外宣稱天逸公司擁有中國政府核准的應收帳款業務執照，鼓吹投資人透過借款予天盈公司等方式參與中國應收帳款融資業務獲利，並陸續推出「利保多一號」至「利保多四號」、「加利保一號」、「加利保二號」等專案商品，同時架設「基金隊長」網站供民眾註冊投資。

檢方查出，這些商品區分為一年期及三年期方案，標榜年報酬率7％至12％，遠高於一般市場投資收益，並宣稱到期可全額贖回本金，因此吸引超過千名投資人投入資金。

檢方追查資金流向發現，該集團透過多層帳戶及境外公司進行資金調度，其中天盈公司設於第一銀行的帳戶累計入帳金額即高達13億1407萬餘元。另據中央銀行外匯局資料，國內投資人自2014年至2019年間，匯往成功行政公司、薩摩亞商天逸財金公司及相關指定境外帳戶的資金總額達1億5406萬餘美元，折合約30億1639萬餘元。投資人匯款後，多數資金再透過境外帳戶進行調度、發放紅利。

檢察官在起訴書中指出，溫峰泰身為集團實際負責人，主導整體吸金架構設計與資金調度，長期以高報酬、保本等話術招攬民眾投資，將投資人資金作為維繫集團運作的來源，嚴重侵害金融秩序及國民財產法益。

檢方認為，溫峰泰涉案情節重大、犯罪期間長達9年，非法吸金規模龐大，建請法院從重量處12年以上有期徒刑；至於擔任集團高層且參與程度甚深的王志模、高維屏、張榮貴等人，亦建請從重量處9年以上有期徒刑。

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