假投資房地產真詐騙！銀行員與警方苦勸 阻42歲女匯款千萬

警方呼籲切勿輕信未經查證的投資邀約，也不要只憑口頭承諾就匯出資金。（圖：彰化分局提供）

彰化市一名42歲楊女士昨（ 8）日上午前往銀行，準備匯出高達1,000 萬元現金，她向銀行行員表示是要投資父親友人介紹的房地產。行員聽聞後懷疑被詐騙，通報警方到場。警銀聯手耐心向楊女士說明情形與「假房地產投資」詐騙手法高度相符，楊女終於逐漸意識到其中的可疑之處，最後打消匯款念頭。

彰化縣警局彰化分局民族路派出所警員蘇冠鴻及周宛萱到場了解後，發現楊女不僅無法提供父親友人的完整身分資料，且沒有任何投資契約或文件，全憑「口頭約定」。警方一聽立刻判定與近期常見的「假房地產投資」詐騙手法高度相符。警方立即向楊女說明詐騙手法與真實案例，在警方與行員耐心勸導下，楊女終於逐漸意識到其中的可疑之處，當場打消匯款念頭，成功保住了自己的辛苦積蓄。

彰化分局民族路派出所副所長邱基祥呼籲：在進行投資時，一定要查證來源，確認身分、切勿輕信未經查證的投資邀約，也不要只憑口頭承諾就匯出資金，並仔細審閱契約內容，如遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或110向警方查詢，以免成為詐騙的受害者。（張文祿報導）