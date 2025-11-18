假投資真詐財! 假金主.假代書騙"房產抵押" 刑事局教防詐

社會中心／吳玟誼 黃啓豪 台北報導

詐騙層出不窮，"假投資、真詐財"是最常見的手法，更恐怖的是，詐騙集團要把你財產全詐光，就算民眾已經沒錢投資了，他們還會盯上你的"房產"，找假金主、假代書，讓你將"房產抵押"，就有民眾抵押了房屋，最後繳不出貸款，甚至破產，房子就白白送給詐騙集團，要怎麼防範詐騙，刑事局來教你。

民眾落入投資詐騙圈套，越陷越深，身上沒現金，開始把歪腦筋動在"房產"上。對方假意好心介紹金主、代書，將民眾房產拿去抵押借款，但這其實通通攏係假（台），等到你還不出貸款，破產後，房子就被他們收走了刑事局預防科長莊明雄表示，發現有房地產人壽股票，他就會想辦法把他的錢去榨乾，二胎根本不可能就是個騙局。詐騙集團精心設局，利用人性、話術，一開始還會先給你甜頭，說貸款成功，先給你一部分錢，但遠遠低於房產價值，等到房子被過戶，民眾等於低價賤賣房產。刑事局預防科長莊明雄表示，他會說我貸到600萬我先300匯給你，但你的房子可能2000萬，等你繳不出就過戶到別人。

假金主、假代書騙「房產抵押」 民眾破產房子白白送給詐團

假金主、假代書，誘騙民眾"房產抵押"，刑事局出手打詐。（圖／翻攝畫面）

而且更危險的是，這種借貸關係，你情我願，屬於民事責任，到時候要討回來難上加難。刑事局出手打詐，教你怎麼守住自己的寶貴資產。刑事局預防科長莊明雄表示，民眾怎麼預防？沒有所謂的金主來路不明都不要相信，設定"地籍異動即時通"，你的家人會看到保護房產被異常過戶。

假金主、假代書騙「房產抵押」 民眾破產房子白白送給詐團

假金主、假代書，誘騙民眾"房產抵押"，刑事局出手打詐。（圖／翻攝畫面）

內政部現在也推出"地籍異動即時通"服務，民眾平常就能設定，未來若房產一過戶，就會通知設定的家人，層層守護，不讓房產輕易過戶。

