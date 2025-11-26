假投資真騙錢 幣商串通詐團「空手套白狼」 40人受害損失6000萬
【記者莊曜聰／台南報導】台南市一名47歲鄭姓男子從事虛擬貨幣買賣，私底下卻與境外詐騙集團合作，詐團先在網路上物色對象，謊稱每月獲利20％等話術誘騙被害人上當，並以超出市場價格花大筆現金向鄭男購幣，再依詐團指示將虛擬貨幣轉出想要套現獲利，卻是兩邊撲空，鄭男則辯稱買賣糾紛與他無關，3年多來約有40人受害、詐騙金額達6000萬元，南市刑大逮到鄭男及詐團成員送辦，鄭男也聲押獲准。
台南市刑大科偵隊偵辦此案件，發現境外詐團在社群媒體如臉書、IG刊登文章，吸引有意投資虛擬貨幣的民眾上鉤，稱銀行理財頂多7％投報率，虛擬貨幣卻高達20％，先請對方註冊國外幣安（Binance）或OKX等加密貨幣交易所錢包地址，再介紹被害人向鄭姓幣商購買泰達幣，但鄭男銷售價格高於市場行情，被害人多半不察，以為一切公開、合法，面交付款給鄭男派的業務，收錢後的確有將泰達幣打入被害人帳戶。
這時詐團再度登場，給假的連結讓被還人註冊假的投資應用程式APP，並將從鄭男那邊買到泰達幣轉入指定帳戶，以為就可以套現獲利，想要出金時卻發現「卡關」，其實是被「空手套白狼」，發現有異後找上鄭姓幣商要他負責，鄭男則推託這是買賣糾紛，當初已經有交給被害人泰達幣，後續狀況與他無關。
專案小組追查後發現，全台各地有不少向鄭姓幣商購買泰達幣、卻發生類似狀況的民眾，幾乎都是遇到「同一套路」，最多損失竟超過2000萬元，懷疑不是交易糾紛而是與詐團「合夥設套」，南市科偵隊透過調閱通聯、分析幣流、數位鑑識並調取相關資料後，確認鄭男嫌疑重大，也鎖定部分詐團成員，今年9到11月陸續發動多次搜索，在台南市、南投市、基隆市等地將鄭男及車手、水房成員共6人帶回偵辦。
警詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪移送南檢，並向法院聲請扣押鄭男名下土地2筆（價值150萬6330元）、名下房屋1筆（價值176萬640元）獲准，鄭男也遭到羈押，台南市刑大指出，11月10日至21日警政署執行「全國同步打詐、掃黑、肅槍等行動專案」，專案期間將鄭逮捕，將持續追查其他共犯。
