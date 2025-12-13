假投資結合線上批發新詐騙 刑事局示警：先匯款就是陷阱

批發投資型詐騙案件常以「保證獲利」、「只需支付成本金」、「批發投資」為誘因，讓被害者一步步落入陷阱。圖：讀者提供

近期有詐騙集團結合「假投資」與「線上批發」雙重手法，利用社群平台刊登虛偽商品銷售結合投資的廣告，誘使民眾加入陌生LINE 群組，進而騙取金錢與個資。批發投資型詐騙案件常以「保證獲利」、「只需支付成本金」、「批發投資」為誘因，讓被害者一步步落入陷阱。

北部一名鍾姓小姐表示，今年114年11月在 Facebook 看見一則「商品銷售兼投資」的廣告，因一時好奇便點入連結，加入一位LINE暱稱為「女裝批發～偉○」的人。對方進一步邀請她加入投資的LINE社群，加入後便要求她回傳姓名、電話、住址與銀行帳戶等個人資料。接著，詐騙者再安排她加入另一位名為 「雅○特助」 的 LINE 帳號，對方以專業投資客服姿態向她介紹「批發投資」的作業方式。

詐騙者提供了一個投資網站連結「savvashop-place.store」，指示她申請帳號，該投資內容為進行線上批發，並教她如何選擇「批發商品投資」，只要選定商品並支付「成本金」即可賺取利潤。她依指示陸續匯款4筆成本金，共計新臺幣3萬餘元。期間平臺還回饋受害者一筆5千元的利潤，讓她以為投資真的有收入。但當她想進一步提領時，卻突然無法登入帳號。向對方反映後，又要求她加入一個另一名客服人員的LINE帳號，對方聲稱因為「帳號異常」，需要再支付額外費用才能「解鎖」，此時她才驚覺遭遇詐騙，立即報案。

「投資批發詐騙」常使用Facebook、IG或Threads投放廣告，內容多以：批發投資、自動化收益、專人帶單等話術吸引民眾加入LINE，而後再以「假網站操作」與「假客服帶投資」，提供看似完整、可登入、可查看數據的假冒投資網站，要求被害人支付成本金，假裝發送小額利潤回饋，最後利用「無法登入」、「需驗證」、「帳號異常」為由再度要求匯款，民眾往往直至帳號被封鎖、無法領款、對方失聯時才驚覺受騙。

刑事局提醒民眾，合法投資並不會要求將錢匯到私人帳戶或陌生人提供的帳號，任何要求先匯款才能投資的網站，皆有高風險，且勿輕易提供銀行帳戶、身分證影本、銀行簡訊OTP碼等敏感資料給他人。如遇到可疑投資詐騙應立即停止匯款，並保留所有對話、匯款證明、網站截圖，儘速撥打165反詐騙專線或至就近派出所報案。

