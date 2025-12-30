假投資虛擬貨幣誘面交 里港警破窗逮2車手

▲假投資虛擬貨幣遭詐807萬，里港警於屏東市火車站前進行面交656萬元時立即破車窗圍捕。（圖／記者莊全成攝）

[NOWnews今日新聞] 今年10月屏東縣有一名民眾在社群平台結識不明投資帳號，以投資虛擬貨幣為由誘騙，陸續7次面交現金及黃金，損失高達新臺幣807萬元，因遲遲無法獲利才驚覺受騙並報警。

▲當場逮捕簡姓及謝姓2名車手。現場查扣自小客車1部、行動電話4具、新臺幣2萬4千元及毒品咖啡包、愷他命等證物。（圖／記者莊全成攝）

里港警分局獲報後，會同刑警大隊科偵隊組成專案小組，成功誘出詐騙車手，於今（30）日13時在屏東市火車站前進行面交新臺幣656萬元。警方待被害人安全離開後立即圍捕，為防嫌犯駕車逃逸，迅速破窗制伏，當場逮捕35歲簡姓及24歲謝姓2名車手。現場查扣自小客車1部、行動電話4具、新臺幣2萬4,000元及毒品咖啡包、愷他命等證物，全案依詐欺及毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

分局長邱逸樵表示，近期假投資詐騙案件層出不窮，詐騙集團常透過社群平台、交友軟體或通訊軟體接近民眾，並以穩賺不賠、保證獲利、專人代操等話術誘使民眾面交或轉帳。警方提醒民眾務必提高警覺，如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110報案查證。

