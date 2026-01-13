假投資詐欺引發汽車自撞 新店警方成立專案小組查緝

新店警分局提供

記者黃秋穤／新北報導

新北市新店區北新路二段158號前今（13）日14時02分發生一起車禍，新店警分局接獲110通報後立即派遣江陵所員警到場查處，經初步釐清，為被害人莊男遭假投資詐欺，於車內與兩名男子面交遭詐款項時，因發生肢體糾紛固有拉扯情事，導致駕駛車輛失控自撞，駕駛與後座乘客立即棄車逃離現場。

新店警分局指出，警方立即帶回被害人莊男釐清案情，遭詐款項未被取走。江陵所與偵查隊成立專案小組並調閱相關監視器，持續追蹤逃離現場之兩名男子身份，以及積極查緝到案。