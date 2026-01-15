假投資詐欺轉型「面交洗錢」吸收少年當車手 刑事局破台柬跨境詐團逮23人

【警政時報 徐煜勝/台北報導】刑事警察局偵查第四大隊第二隊於2024年間偵辦一起台柬跨境假投資詐欺案，持續溯源追查金流與成員網絡後發現，詐騙集團為規避金融監控，已從帳戶轉帳洗錢轉型為「面交取款」模式，並刻意吸收未成年少年擔任車手。警方清查該集團經手金額近新台幣4,000萬元，遂與台中市警局刑大等單位共組專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，日前一舉逮捕有黑幫太陽聯盟背景的30歲陳姓主嫌及旗下收水、車手共23人，依詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦。

警方查扣證物。（記者徐煜勝翻攝）

警方指出，該集團由幫派成員在幕後操控，與設於柬埔寨的詐騙話務機房合作，透過臉書、YouTube等平台大量投放投資廣告，誘使被害人加入群組後，再導入仿冒投資網站，誆稱可「抽股分潤」「系統中籤」等高獲利方案，誘騙民眾不斷加碼投資。

為製造金流斷點，集團派遣身穿西裝、持假證件的「外派專員」與被害人面交取款，實際執行者多為20多歲青年，甚至是未成年的少年車手。每次行動還安排監控人員隨行，得手後即將現金丟放於路邊車輪旁、公墓或橋下等無監視器處，再由「收水」角色轉交上游，以增加查緝難度。被害人多在無法出金、聯繫遭斷聯後，才驚覺受騙而報案。

專案小組於去年3月至12月間發動多波收網行動，陸續查獲主嫌陳姓男子等23人，其中包含3名少年，並查扣手機4支、現金6,000元等證物，全案警訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方進一步指出，陳姓主嫌原先以「二手車商」名義組織車手臨櫃提領贓款，遭查獲後即轉型成立「青少年面交車手團」，由17歲楊姓少女擔任小頭，率眾在北、中、南各地與被害人面交，短短一個多月內經手金額即逼近4,000萬元，犯罪規模相當龐大。

刑事局呼籲，民眾投資務必透過合法管道，切勿輕信網路社群或陌生人推薦，更不可私下交付現金；如有疑慮可撥打165反詐騙專線查證。同時也提醒家長留意子女交友及金錢往來，黑幫常以「高薪、輕鬆、責任輕」為誘因，吸收少年淪為車手，務必提高警覺，避免孩子成為犯罪工具。

