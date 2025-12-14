假投資詐騙新手法出現！ 刑事局示警：已有10多人受騙

刑事局指出，近期出現「批發投資」的新型詐騙手法。（示意圖／unsplash）

刑事警察局分享，近期出現「批發投資」的新型詐騙手法，詐騙集團透過社群平台刊登商品銷售結合投資的廣告，主打「保證獲利」、「只需支付成本金」、「專人帶單」等話術，誘使民眾加入陌生LINE群組，進而騙取金錢及個人資料，目前已有10多人受害。

刑事局表示，北部一名鍾姓女子於11月間在Facebook看到「商品銷售兼投資」的廣告，因好奇點擊連結，隨後被要求加入陌生的LINE好友，之後對方再邀請她加入以投資為名的LINE群組，並要求提供姓名、電話、住址及銀行帳戶等個人資料。

刑事局指出，詐騙集團隨後安排鍾女加入另一名自稱投資客服的LINE帳號「雅x特助」，對方以專業口吻介紹「批發投資」的作業方式，並提供投資網站連結，要求她申請帳號後，教她如何選擇線上批發商品進行投資，聲稱只要支付「成本金」即可獲得利潤。

鍾女依指示陸續匯款4筆成本金，總計新台幣3萬餘元，期間平台還回饋一筆5000元利潤，讓她誤以為投資真的能拿到錢。不料，當鍾女欲提領回饋金時，帳號卻突然無法登入，向對方反映後，又被要求加入另一個假客服LINE帳號，並被告知須再支付額外費用才能「解鎖帳號」，此時她才驚覺遭到詐騙，立即報警處理。

刑事局分析，此類「投資批發詐騙」常透過Facebook、Instagram、Threads等社群平台投放廣告，再藉由假網站、假客服營造投資假象，先發放小額利潤取信被害人，最後再以「帳號異常」、「需驗證」、「無法登入」為由要求追加匯款，直到被害人帳號遭封鎖、無法領款或對方失聯，才發現受騙。

刑事局提醒，只要是要求先匯款才能投資的網站皆有高風險，民眾切勿隨便提供銀行帳戶、身分證影本、銀行簡訊OTP驗證碼等個資，如發現疑似詐騙情形，應立即停止匯款，保留對話紀錄、匯款證明及網站截圖，並撥打165反詐騙專線或報警處理。

