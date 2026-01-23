假投資詐250萬 新化警逮車手

一男子在臉書看到「寶寶代言」廣告，加入LINE群組後，透過「Lucky Coin好運貨幣」遭詐騙二百五十萬元。 （記者張淑娟翻攝）

記者張淑娟∕新化報導

新化警分局受理一名男子報案，稱其在臉書看到「寶寶代言」廣告，加入ＬＩＮＥ群組後，遭詐騙集團引導至假投資網站，受騙金額高達二百五十萬元。警方受理後立即啟動偵辦機制，與被害人合作於面交地點埋伏，順利將詐欺車手逮捕到案。

由於被害人加入群組後，被引導與自稱「執行長」的成員接洽，並遭誘導至假投資網站「UPECOINS」投入資金，歹徒不斷以「保證獲利、穩賺不賠」等話術，誘騙被害人透過「Lucky Coin好運貨幣」，且以現金面交方式購買泰達幣，但事後無法出金，才驚覺遭詐報案。

新化警受理後立即成立專案小組，藉由面交機會提前部署，成功將到場取款的蘇姓車手當場逮捕，並依詐欺罪及洗錢防制法送辦，後續將持續追查幕後主嫌及詐團金流。