假投資顧問 老梗 士林警靠一招保住百萬元

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局文林派出所警員黃亭瑄，日前擔服取締違規勤務時，獲報文林路510號(新光銀行)有民眾要提領大筆金額，立即趕赴關懷詢問。

經了解，林姓女子欲提領新臺幣115萬元林女聲稱欲投資使用。惟銀行行員向證券公司查證，林女並未開立帳戶疑似遭詐騙，故立即通知警方協助。黃員知悉上情並進一步查看林女手機對話紀錄，確認為投資詐騙。即向林女分享實際案例，林女才驚覺遭詐騙，趕緊打消提款念頭。林女表示，日前在通訊軟體LINE上認識一名暱稱「小佳」的女子，自稱投資顧問，並將林女加入投資群組。對方指示她下載「ATZQ」投資APP，並請她至新光銀行提領新臺幣115萬元存入該APP。幸好員警及時勸阻免於多年存款付諸流水，林女對於員警的協助，至表感激。

士林分局提醒，民眾切勿輕信來源不明的投資管道或陌生人於通訊軟體上所提供的投資資訊。任何標榜「高獲利、零風險、穩賺不賠」的投資多為詐騙陷阱；若接獲可疑投資邀約、要求下載不明投資APP或轉帳至陌生帳戶，應立即保持冷靜，向警方或165反詐騙專線查證，以免辛苦積蓄遭詐。