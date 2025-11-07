「假投資顧問」老梗 她險損失115萬元
〔記者劉慶侯／台北報導〕林姓婦人在網路上遇到自稱女投資顧問的專員搭訕，在對方鼓動下到銀行要備款115萬元作為會員和投資下單，幸銀行行員機警多方詢問，才查覺應是遭鬼迷心竅，立即暗中通報北市警夫林分局文林派出所，才讓林婦免於失鉅款。
警方表示，林婦是日前到北市文林路的新光銀行，要求提領115萬元現金，當時她會對行員的詢問，聲稱是要作為投資使用。由於「投資」兩字讓行員警覺心大起，隨即私下向證券公司查證，發現對方並未開立帳戶，應疑似遭詐騙，所以立即通知警方協助。
轄管士林分局文林派出所警員黃亭瑄獲報到場，進一步查看林婦手機對話紀錄，再次確認為投資詐騙。即向對方分享實際案例，林女才驚覺遭詐騙，趕緊打消提款念頭。
據林婦說，他日前在通訊軟體LINE上認識一名暱稱「小佳」的女子，自稱投資顧問，並將林女加入投資群組。對方指示她下載「ATZQ」投資APP，並請她提領115萬元存入APP。幸好員警及時勸阻免於多年存款付諸流水。
警方表示，民眾切勿輕信來源不明的投資管道，或陌生人於通訊軟體上所提供的投資資訊。任何標榜「高獲利、零風險、穩賺不賠」的投資多為詐騙陷阱；若接獲可疑投資邀約、要求下載不明投資APP或轉帳至陌生帳戶，應立即保持冷靜，向警方或165反詐騙專線查證，以免辛苦積蓄遭詐。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
