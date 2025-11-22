假投資騙局曝光 基警成功阻詐並查獲犯嫌

MEITU 20251122 124603914

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局安樂派出所於114年11月18日接獲轄內金融機構通報，行員發現66歲蔡姓民眾臨櫃提領354萬元，對於用途含糊不清，員警到場關懷查證後，發現蔡民因在網路上接觸古董傢俱投資訊息，受到詐騙集團引導，並依指示準備提領大額現金交付，警方當場成功攔阻詐騙款項。

經警方深入追問並查看手機對話紀錄，確認蔡民已落入投資詐騙，且詐團甚至要求到蔡民家中取款，警方與蔡民協調後決定配合辦案，假稱將依指示在約定地點面交，以利警方布線查緝。

警方於114年11月20日上午在詐團指定地點埋伏，成功查獲2名到場收取款項的車手，並在犯嫌身上查獲三級毒品K他命，全案詢後依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送臺灣基隆地方檢察署偵辦。第四分局呼籲，投資前先查證來源，不要輕信網路截圖、名人假冒影片或陌生人主動推薦，更切勿依指示匯款、提領現金或交付財物。如遇可疑投資訊息，請立即撥打 165 反詐騙專線或向警方諮詢，避免落入詐騙陷阱。