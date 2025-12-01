假投資騙走了22萬元 73歲翁聯手員警逮45歲女面交車手

cnews204251201a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第六警分局何安派出所員警，接獲73歲鍾姓老翁報案，指稱疑似遭遇投資詐騙。第六警分局表示，鍾姓老翁透過網路交友，認識自稱「理財專員」的陌生女子，對方以投資股票為由，連續以話術鼓吹他進行多次投資，前後兩次交付款項，共遭騙走了新台幣22萬元。成立專案小組展開偵辦後，在詐團安排老翁第3次面交時，循線逮獲到場收款的45歲黃姓女車手。初步調查，黃女打扮低調，卻是多次面交慣犯，訊後已依詐欺等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

警方表示，專案小組縝密布線調查後，發現詐團還安排鍾姓老翁進行第3次面交。當天，由員警假裝路人隱蔽於交易現場，沒過多久後，果然就看到1名外表看似普通、樸素的黃姓女子，現身準備取款。就在雙方即將交接現金的瞬間，員警迅速出手將她制伏，現場查扣手機、收款憑證等相關證物。

警方指出，隨著查緝行動持續升級，詐騙集團人力短缺，常以「工時彈性」、「高額報酬」、「現金領取」等話術，招募民眾當詐欺車手。警方強調，車手所能獲得的佣金有限，但一旦涉案，將面臨無盡刑事與民事責任，絕對得不償失。

第六警分局呼籲，遇到網路投資、理財或交友，只要涉及金錢要求時，務必提高警覺、三思而後行；如懷疑受騙，立即撥打110報案，或利用165反詐騙專線求助，警方將隨時提供協助，守護民眾財產安全。

照片來源：台中市警方提供

