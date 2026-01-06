假投資騙走61萬血汗錢…囂張詐欺犯法庭拍桌、怒嗆檢察官：把我銬起來！

記者陳弘逸／彰化報導

詐欺犯，騙走61萬7261元被逮，審理期間，竟在法庭上對檢察官拍桌、叫囂影響法庭秩序罪加一等。（示意圖／PIXABAY）

彰化劉姓男子因涉犯詐欺，詐得61萬7261元；審理期間，竟在法庭上對檢察官拍桌、叫囂，甚至怒嗆「把我銬起來，現在情緒很激動，想衝過去。」影響法庭秩序罪加一等。此案，詐欺罪部分遭判1年有期徒刑，宣告沒收、追徵犯罪所得；違反維持法庭秩序部分，則判拘役15天。

判決指出，彰化劉姓詐欺犯，謊稱以歐元購買外國股票可投資獲利詐得61萬7261元，此案，在審理期間，還在法庭上公然對蒞庭檢察官出言不遜，甚至拍桌、叫囂，經法警與審判長制止仍不聽。

劉男甚至怒嗆檢察官，「把我銬起來，現在情緒很激動，想衝過去。」觸犯法院組織法，違反維持法庭秩序命令致妨害法庭執行之罪，又罪加一等。

關於此案，詐欺罪部分，於2025年8月26日被依法判處1年有期徒刑，宣告沒收、追徵犯罪所得61萬7261元。

違反維持法庭秩序部分，法官認為，劉男雖坦承犯行，但妨害法院執行審判職務，影響法院審理程序進行，實屬不該，審理後，將他依違反維持法庭秩序命令罪，處拘役15日，得易科罰金。

