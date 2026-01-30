假投資「飆股學習營」詐110萬 新化警當場逮捕取款女車手

新化分局籲參加社群平台務必小心話術。（記者張淑娟翻攝）

記者張淑娟／新化報導

農曆年前詐騙仍猖獗，新化分局全力打詐展成果，成功偵破一起假投資詐騙案，一名被害人誤信社群平台的「飆股學習營」投資訊息，先後交付一百一十萬元。新化分局接獲報案後立即成立專案小組，於車手面交前事先部署警力，當場逮捕前來取款的陳姓女車手。

警方指出，一名被害人日前加入名為「投資賺錢為前提」的ＬＩＮＥ群組，受到詐騙集團以「保證獲利、穩賺不賠」等話術引誘，前往假投資網站「NT5」及「MKTALIGNXPRO」註冊，並以現金面交入金。直至詐團以「不補保證金將影響徵信」為由持續施壓，被害人才驚覺落入陷阱。

該名被害人向新化分局報案，警方與被害人相互配合，於面交地點嚴密部署。當女車手現身取款時，埋伏警力一湧而上制服，全案依涉嫌詐欺罪及洗錢防制法移送法辦，並將持續追查幕後機房及資金流向。