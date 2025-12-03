假投資APP吸金上千萬 大安警逮捕面交車手

圖說：發言人臺北市大安分局敦化南路派出所長呂政隆。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化南路派出所於114年11月21日接獲民眾楊姓女子至所報案，稱渠於影音平台YouTube上看到投資廣告，後續被引導加入名稱為「鐘馨妍」所經營之詐騙投資群組「智慧領航」，並使用『數高AI系統（http://www.eshuse.com）APP』操作股票投資。

經查楊女於自114年9月16日至11月13日陸續依詐團指示將資金交付給自稱「台達資本」派遣之儲值專員，再由其將款項儲值至假投資平台，期間共歷7次現金面交，累計損失高達近新臺幣2500萬元。專案小組獲報後立即展開調查，並於11月25日20時許於在敦化南路一段某處逮捕前來面交之廖姓男子，當場查獲贓款新臺幣330萬元及智慧型手機1台等證物，全案詢後依違反詐欺、洗錢防制法等罪、移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。

大安分局呼籲，詐騙集團常藉由社群媒體投放不肖投資廣告，並誆稱「保證獲利、穩賺不賠」民眾切勿輕易相信或提供個人資訊，若遇有類似情況可自行撥打165反詐騙專線求證，避免受騙上當。警方將持續強力打擊詐騙犯罪，守護民眾財產安全。