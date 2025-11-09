假按摩真猥褻！2名17歲武術女選手受害20次 宜縣國中體育老師判3年
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣某國中51歲林姓體育專任教師，以按摩幫助放鬆肌肉為由，在宜蘭縣立武術館暨體操館3樓，用手指按壓、撫摸2名17歲武術女選手性器官與胸部，分別猥褻15次及5次，過程中用毛巾或布覆蓋掩人耳目。一審判處林男有期徒刑3年。
宜蘭縣政府教育處今天(9日)回應，去年案發後不久，校方召開性平會調查屬實，決議解聘，並登錄不適任教師系統，終身不得任教。宜蘭縣議員謝正信今年5月在縣議會質詢時踢爆此事，引起各界高度關切。
判決指出，此案被告林姓教師2004年開始任教，曾任宜縣體育會國、武術委員會總幹事，羅東鎮武術委員會主委、全國武術總會理事，利用課餘時間義務指導縣內各級學校武術選手，不料，去年3月下旬到4月上旬，對武術女選手小美、小真(均化名)以按摩放鬆肌肉之名行，猥褻之實。
去年4月10日，就讀某高職的2名被害人碰面深談，得知雙方都遭林姓教師猥褻，便向1名劉姓教練哭訴，劉通報主管機關，檢察官指揮警方介入調查，揭發這起狼師對女學生伸狼爪內幕。
小美證稱，去年3月底腰部受傷，林姓教師主動為她按摩，竟從小腿按到私密處，用手指按壓陰部10分鐘，翻身後換按胸部，當下有很多選手在場訓練，林男按私密處時有用毛巾蓋著，她感到不舒服，礙於林男在武術圈有很大影響力，擔心影響武術成績不敢拒絕，共被猥褻15次。小真則因膝蓋疼痛，林姓教師為她按摩時，手掌碰觸陰部、撫摸並按壓胸部，過程中有用布覆蓋，被猥褻5次。
林姓教師辯稱沒有碰觸女學生胸部及私密處，由於現場有很多學員，屬於公開場合，不可能發生這種事，矢口否認犯行。宜蘭地方法院合議庭調閱武術館監視器影像，發現林男按摩部位，與2名被害女學生所述受傷部分相去甚遠，顯見假借按摩治療機會，而行猥褻之犯行。
宜蘭地院合議庭認定林男故意對少年犯因教育、訓練關係受自己監督之人，利用權勢及機會為猥褻罪共2罪，應執行有期徒刑3年。可上訴。
