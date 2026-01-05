假挺？柯護昌不將其留立院保護傘下？早無價值？

論壇中心／邱暐琪報導

民眾黨兩年條款期限將至，除了去年2月份遞補的白委劉書彬任期將到2027年初，以及陳昭姿尚未簽署辭職書，民眾黨團總召黃國昌今（5日）透露，自己今天早上已經簽署辭職書，其餘5名也確認將於月底卸任。對此，民進黨台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中直言，黃國昌跟民眾黨主席柯文哲兩人各自炒作新聞、互相較勁。

簡舒培指出，2024年，當時柯文哲在提名不分區、黃國昌加入民眾黨時，民眾黨就已經要求，所有的不分區立委要先把辭職書簽好，黃國昌今天特別強調再簽一次，就是在炒新聞。

簡舒培質疑，柯文哲上周末嗆民進黨，「再搞黃國昌，一定焦土政策」，就是兩面手法，如果柯文哲不要黃國昌被司法追溯，應該要讓黃國昌的立法院保護傘，繼續敞開，讓他繼續留任。簡舒培直言，對柯文哲來講，把陳昭姿留著是別有用途，陳昭姿的「人工生殖法」可以對藍綠兩黨試水溫，這個民生條款涵蓋代理孕母、同性配偶的生殖權等非常多層面，可以繼續謀得他的政治聲量，而黃國昌繼續留在這個地方，就是小藍，對柯來講一點意義都沒有，就是「假挺」，兩人的操作就是在相互較勁。

