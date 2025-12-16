假探親真打工！小三通入境露餡 金門工地查獲13人

移民署在金門縣2處工地查獲13名非法打工的中國籍人士。（移民署提供）

金門近期查獲多起中國籍人士非法打工案件。移民署南區事務大隊金門縣專勤隊會同法務部調查局福建省調查處，於114年7月至9月間，在金門縣2處建築工地查獲13名中籍人士，均以小三通觀光或探親名義入境，實際卻從事攪拌水泥、粉刷牆面等泥作工作，涉嫌非法在台就業。

入境行蹤異常 怎麼被盯上？

移民署指出，金門縣服務站在受理小三通申請案件時，發現部分中國旅客入境次數頻繁、停留天數接近上限，行程與一般觀光或探親目的明顯不符，隨即通報調查局及專勤隊展開聯合查察。執法人員透過科技偵蒐與跨機關合作，先於7月30日在一處建築工地查獲8名中籍人士非法工作，9月26日再於另一處工地查獲7人，逐步掌握整體運作模式。

假探親真招工 背後怎麼運作？

調查顯示，王姓男子以探親名義入境後，實際負責招募同鄉來金門打工，並以每日人民幣400至500元的報酬，替國人張姓女子從事泥作工程。張女除提供免費食宿與接送外，另支付王男每日人民幣1000元作為報酬。王男原本擔任非法仲介，曾因居間介紹非法工作遭限制出境，卻未記取教訓，改以「打工者」身分持續違法，並與陳姓男子再次招募人員來台，最終遭執法單位一併查獲。

移民署表示，國人張女、王男及陳男因涉嫌違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第15條，已移送福建金門地方檢察署偵辦，並向法院聲請簡易判決處刑；其餘非法工作的中籍人士，則依法強制出境，並限制一定期間不得再入境。

移民署也呼籲，中籍人士不得持觀光或探親許可在台工作，民眾若發現非法打工情事，可撥打1955檢舉專線，共同維護就業秩序與社會安全。

