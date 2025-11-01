假搜救真兇手！女子拒接60通電話慘遭殺害 「伯伯」竟是凶嫌

據警方調查，死者手機內與熊男有197通通話紀錄，僅5月就打了將近60通未接來電。（示意圖／Pixabay）

大陸貴州一名49歲王姓女子（化名王秀珍）失聯將近一個月，家屬與村民苦尋未果，直到警方逮人，才揭開震驚真相，竟是參與搜救、甚至到家裡吃飯的「熊姓伯伯」涉有重嫌！死者兒子楊舟（化名）得知兇手竟是長期裝作熱心幫忙的熟人時，幾乎崩潰。

據《大河報》報導，熊姓男子與王女自2021年取得聯繫，雙方互動密切，但2023年5月後王女拒接電話，讓熊男疑心被封鎖、情緒失控。據警方調查，死者手機內與熊男有197通通話紀錄，僅5月就打了將近60通未接來電。

最終在7月3日清晨，王女外出割草時與熊男相遇，當場遭其殺害，遺體被棄置於山區石縫。更令人不寒而慄的是，案發後熊男不但未逃避，還主動協助家屬搜尋失蹤的王女，甚至在楊家用餐、關心進展。楊舟表示：「現在想來，他是在探口風。」

本案歷經一審、二審審理，貴州省高級人民法院於今年6月以故意殺人罪判處熊某死刑、緩期兩年執行，並限制減刑。死者家屬不滿結果，已申請刑事再審，要求改判死刑立即執行。貴州高院已於9月12日立案，目前仍在審理中。

死者王姓女子被發現棄屍於山區石縫，警方經過近一月調查才揭開真相。（圖／翻攝自微博，大河新聞）

