假新聞看太多？金卡戴珊稱「登月造假」 NASA不忍了：我們已登月六次
美國航空暨太空總署（NASA）週四（10/30）嚴正駁斥實境秀女星金卡戴珊散播的陰謀論。代理NASA署長的運輸部長達菲在X平台發文稱：「我們確實曾經登陸月球……一共六次！」
《衛報》報導，在週四播出的實境節目《卡戴珊家族》（ The Kardashians）中，金卡戴珊（Kim Kardashian ）質疑美國太空人曾在1969年登上月球並非事實。
數小時後，達菲（Sean Duffy）就發文並標註金卡戴珊，表示美國曾登月六次，「更棒的是，在（川普）總統領導下，NASA的阿提米絲號（在登月後）也即將返航。我們在上一次太空競賽獲勝，這一次也會贏。」
Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!
And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.
We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀
🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv
— NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025
卡戴珊在週四的節目中，向一同出鏡的女星莎拉保羅森（Sarah Paulson）朗讀一篇網路文章，內容宣稱1969年登月的太空人艾德林（ Buzz Aldrin）被問及登月最可怕的時刻時，回答：「沒有最可怕的時刻，因為根本沒發生。」
艾德林是美國「阿波羅11號」（Apollo 11）登月任務的太空人之一。阿波羅11號太空船在1969年7月20日登陸月球，指揮官阿姆斯壯（Neil Armstrong）成為第一個踏上月球的人類，艾德林隨後跟進。
但卡戴珊表示，艾德林的這段「回應」，讓她現在相信登月是假的。
她隨後又對著鏡頭自白：「「我一直都在研究各種陰謀論。」接著又對製作人表示，她確信登月造假：「我認為那是假的。我看過好幾個影片，都是艾德林本人說那沒有發生。他受訪時一直都這麼說。」
她還提議：「也許我們應該去找艾德林談談。」
《衛報》指出，關於「登月造假」的陰謀論長年在社群媒體與大眾討論中流傳。但英國物理學會（Institute of Physics）指出，「所有聲稱NASA偽造登月的論點都已遭反駁」。
英國物理學會指出，從攝影、輻射與物質等證據都可證明登月確實發生，相關證據包括阿波羅任務太空人共帶回「382公斤月球岩石」，已由世界各地實驗室獨立驗證為來自月球，已排除陰謀論的說法。
研究：要假造登月 需40萬人配合
刊登於科學期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOS ONE）的一篇研究甚至指出，要假造出一場登月任務，需要40萬人共謀才辦得到。
達菲發文後，卡戴珊隨即回覆，但並未提及登月陰謀論，而是反問關於星際彗星3I/ATLAS 的更多資訊。她寫道：「等等……那 3I Atlas 是什麼情況？！?????」
達菲則回應，根據目前NASA的觀測，「3I Atlas」是第三顆穿越太陽系的星際彗星，「沒有外星人。對地球生命沒有威脅。3代表第三顆，I代表星際（interstellar），意指來自太陽系外，ATLAS則表示是由我們的『小行星地球衝擊最後警報系統』（Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System）團隊發現」。
達菲補充說，他很欣賞卡戴珊「對我們阿提米絲登月任務的熱情」，並藉機邀請卡戴珊參加即將在甘迺迪太空中心舉行的阿提米絲（Artemis）火箭發射。目前她尚未公開表示是否接受邀請。
