假旅行真打黑工！泰籍女仲介61人組團來台 入境桃園機場被逮

移民署北區事務大隊新北市專勤隊強化源頭查緝，成功破獲跨國非法仲介案件，直接在桃園國際機場逮捕非法仲介主嫌。新北市專勤隊日前接獲情資，發現泰國籍外僑W女招攬同鄉以觀光名義來台打黑工，便會同南區事務大隊台東縣專勤隊報請桃園地方檢察署指揮，查獲到經W女引進泰籍人士共計61位。該案經桃園地方檢察署於今（114）年11月上旬，依W女涉嫌違反就業服務法意圖營利媒介外國人非法為他人工作罪，起訴在案。

新北市專勤隊專案小組調查發現，W女自去年4月起頻繁往返泰國與台灣，每次帶領數名泰籍人士入境，其中多次帶領欲來台工作之泰籍人士參訪打工地點，將派工集散地、工作地、宿舍等皆納入旅遊行程，儼然像是「黑工旅行團」。另發現一套完整的黑工仲介模式，由W女先向每名非法求職者收取約3萬9000泰銖仲介費，再「親送」來台入境觀光，挑選桃機作為接應地，並陪同非法工作者搭乘大眾運輸工具至鄰近火車站。過程中，W女協助分派工作，工作區域遍及全台各地，如桃園、台中、南投、台北、屏東，不論是果園、茶園，還是工地或清潔業等場所，均可見到這些泰籍人士打黑工足跡。這次新北市專勤隊專案小組掌握W女入台班機，趁W女帶團入境時，埋伏逮捕，成功查獲非法仲介主嫌W女，斬斷泰籍人士意圖來台從事與許可目的不符之活動。

移民署近期強力掃蕩外來人口來台從事不法行為，更積極從源頭剿滅幕後不法仲介集團，維護社會秩序及公共安全；移民署長林宏恩責成所屬，秉持保障合法、取締非法的原則，從源頭打擊非法行為，以「斬斷黑手，斷絕不法根源」，絕不容許非法仲介荼毒社會。

新北市專勤隊長黃奕崗表示，移民署將持續聯合國安執法單位，鎖定跨國非法仲介與雇主鏈，釜底抽薪打擊不法集團，並呼籲外籍人士切勿輕信社群平台或來路不明的「仲介工作」廣告，以免落入非法打工陷阱；國內雇主如未經許可聘用外國人從事工作，恐面臨15萬元以上75萬元以下罰鍰；5年內再違反者，可處以3年以下有期徒刑，請民眾切勿因一時貪圖小利以身試法，得不償失。

