假旅行社編「日本熊出沒」為由取消出團 26名退休族被騙近百萬

基隆蕭姓女子假冒旅行社名義招攬日本東北團，以「熊出沒」為由取消行程，詐騙26人近百萬元。（圖／翻攝畫面）

基隆市爆發旅行社詐騙案件，一名自稱「耐斯旅行社」的蕭姓女子長期在基隆招攬旅遊團，卻在出團前一天以「日本有熊出沒」為由臨時取消行程。受害者共26人，多為退休民眾，其中包括前消防局長陳龍輝、前市議員莊錦田等人，遭詐金額高達97萬5000元。警方已受理報案並朝詐欺方向偵辦。

受害者原訂11月7日前往日本東北旅遊。今年5月起，他們在LINE群組看到相關行程資訊後，於6月繳交每人2萬元訂金，並於8月陸續繳清全額團費，總金額累計近百萬元。

廣告 廣告

然而蕭女一路以各種理由拖，遲遲未完成訂購流程。直到11月6日晚間、即出發前一天，蕭女突然以「日本有熊出沒」為由宣布取消行程。隔日又改口稱「旅行社機票超賣，可賠50%違約金」等說法，意圖拖延退費並博取民眾信任。

基隆市議員鄭文婷指出，受害民眾事後查證，發現蕭女根本沒有替任何人訂購機票，所有說法皆為虛構，只為拖延時間並持續招攬更多受害者。目前已知受害26人，大多為基隆退休長者，其中包括退休消防局長、副總隊長及前市議員等人。

據受害者指出，蕭女過去在基隆旅遊界頗為活躍，許多人曾參加她的行程，沒想到最終會遭詐騙。眾人察覺異狀後決定集體報案，警方已於21日受理，並將案件依詐欺罪方向偵辦。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台鐵車廂內抽菸遭車長廣播「請當人別當畜牲」 一票人讚爆：大快人心

陳美鳳辦卡證明本人「展示手機桌布」 急脫口罩刷臉鬧笑話

搭Uber遭司機性騷擾！女狂被問「能不能一起休息」 他下車不死心再問：一千摸一下？