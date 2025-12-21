假日不耍廢！高市運發局大樹區耍廢貓IP健跑活動

▲大樹區健跑活動起跑拱門鳴槍出發，民眾攜家帶眷熱情參與，現場洋溢健康與活力氛圍。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市政府運動發展局於今(21)日舉辦「2025年大樹區健跑暨運動體驗活動」，於高雄市大樹區舊鐵橋溼地生態公園熱鬧舉行，吸引超過2,000名民眾共襄盛舉，立法委員賴瑞隆、高雄市議員黃飛鳳本人出席及市議員吳利成、邱俊憲、張勝富、江瑞鴻服務處代表、運發局副局長謝汀嵩、大樹區長楊明融等均到場共襄盛舉。

▲2025年大樹區健跑暨運動體驗活動熱鬧登場，各界貴賓齊聚共同為活動揭開序幕。

廣告 廣告

運發局副局長謝汀嵩表示，運動部成立後目標推廣全民運動以及提升規律運動人口，將運動融入日常生活動中，運發局積極在各區推廣運動，連續第2年在大樹區舊鐵橋溼地公園辦理健跑活動，延續去年報名熱潮，推出不到2週時間2,000位即額滿，顯示大樹區民及高雄市民對於全民運動支持。

▲參與民眾齊聚會場，精神抖擻準備迎接充滿活力與健康的健跑旅程。

本次活動以耍廢貓IP為主題結合周邊活動，結合健走運動與親子體驗，規劃3公里健走與5公里路跑路線，讓不同年齡層民眾依自身體力選擇參與，不以競速為目的，鼓勵民眾以輕鬆步伐完成路跑、培養運動習慣，此外會場規劃10項親子運動體驗攤位，可以體驗不同運動樂趣；活動現場亦「耍廢貓」安排IP見面會、互動表演、有獎徵答以及結合大樹在地農特產與胖卡餐車組成的特色市集，讓參與民眾可以邊運動邊享受特色美食。

運動發展局強調，期盼透過本次活動，讓民眾在自然環境中養成規律運動的習慣，並透過親子共同參與，促進家庭互動與情感交流，讓運動成為日常生活的一部分。明年度高雄富邦馬拉松在1月10、11日舉辦，也希望喜歡路跑民眾一起參與，為跑者加油。（圖／記者王雯玲翻攝）